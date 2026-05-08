Pohovane tikvice omiljeno su jelo u mnogim domaćinstvima, ali se često dešava da tokom prženja upiju previše ulja i postanu teške i masne.

Iako mnogi misle da je problem isključivo u načinu prženja, pravi trik krije se u jednom jednostavnom dodatku koji može potpuno promeniti rezultat. Reč je o maloj količini praška za pecivo koji se dodaje u smesu sa jajima.

Upravo taj sastojak pomaže da poh postane lagan i vazdušast, stvarajući tanku zaštitnu koricu koja sprečava tikvice da upiju višak ulja tokom prženja. Rezultat su tikvice koje ostaju hrskave spolja, a mekane i lagane iznutra.

Zašto ovaj trik funkcioniše? Prašak za pecivo tokom prženja stvara sitne mehuriće vazduha u smesi, pa korica postaje prozračnija i manje propusna za masnoću. Na taj način:

formira se hrskava i lagana korica

ulje teže prodire u unutrašnjost tikvica

tikvice ostaju manje masne i prijatnije za jelo

Da bi trik dao najbolji rezultat, važno je pravilno pripremiti tikvice:

iseći ih na kolutove i blago posoliti

ostaviti ih 10 do 15 minuta da puste višak vode

dobro ih osušiti papirnim ubrusom

umutiti jaja i dodati jednu kašičicu praška za pecivo

tikvice prvo uvaljati u brašno, zatim u smesu sa jajima, pa u prezle

Ovakva priprema dodatno smanjuje upijanje ulja i pomaže da poh ostane hrskav.

Pored same smese, važna je i temperatura ulja. Ulje mora biti dobro zagrejano pre prženja, jer će u suprotnom tikvice početi da upijaju masnoću umesto da odmah formiraju koricu. Takođe, tiganj ne treba pretrpavati, jer previše komada odjednom spušta temperaturu ulja.

Jedna od najčešćih grešaka jeste preskakanje praška za pecivo i korišćenje obične smese od jaja. Bez ovog dodatka poh postaje gušći, pa tikvice lakše upijaju ulje i gube hrskavost.

Uz ovaj jednostavan trik, pohovane tikvice mogu biti lagane, hrskave i mnogo ukusnije, bez viška masnoće.