Daske za sečenje su jedan od najčešće korišćenih alata u kuhinji, zbog čega njihovo pravilno održavanje ima veliki značaj za higijenu i bezbednu pripremu hrane. Iako ih mnogi samo brzo operu i vrate na mesto, stručnjaci upozoravaju da takva praksa često nije dovoljna da bi se sprečilo zadržavanje bakterija.

Drvene daske posebno su popularne jer su dugotrajne, estetski privlačne i često sigurnije za noževe od plastičnih ili staklenih površina. Međutim, upravo kod njih mnogi prave greške koje mogu dovesti do pucanja drveta i razvoja bakterija.

Stručnjaci iz organizacije Which? upozoravaju da drvene kuhinjske alate nikako ne treba prati u mašini za sudove niti potapati u ključalu vodu, uprkos brojnim savetima koji kruže internetom i društvenim mrežama.

Kada je reč o drvenim daskama za sečenje, jedna od najvećih grešaka jeste potapanje u vodu. Iako deluje kao praktičan način čišćenja, predugo izlaganje vodi može izazvati širenje i pucanje drveta. U tim sitnim pukotinama lako se zadržavaju vlaga i bakterije, što može predstavljati ozbiljan higijenski problem.

Umesto toga, preporučuje se da se daska pere ručno — sunđerom i toplom vodom sa blagim deterdžentom. Nakon pranja potrebno ju je odmah obrisati suvom krpom i ostaviti uspravno kako bi se potpuno osušila na vazduhu.

Stručnjaci savetuju da se čišćenje obavi odmah nakon upotrebe, kako bi se sprečilo upijanje mirisa i stvaranje fleka. Ukoliko se neprijatni mirisi ili mrlje ipak pojave, mogu se ukloniti jednostavnom kombinacijom soli ili sode bikarbone i polovine limuna.

Ipak, postoji još jedan važan korak koji mnogi zanemaruju — redovno uljenje drveta.

Uljenje štiti dasku od isušivanja, pucanja i propadanja, a može se primenjivati i na druge drvene kuhinjske alate poput varjača i kašika. Preporučuje se upotreba mineralnog ulja prehrambenog kvaliteta, dok kuhinjska ulja poput maslinovog treba izbegavati jer mogu postati lepljiva i užegnuti se.

Postupak je jednostavan: nanesite tanak sloj ulja na čistu i suvu dasku, utrljajte ga mekanom krpom i ostavite da drvo upije zaštitu. Za dodatnu negu može se koristiti i pčelinji vosak namenjen za kontakt sa hranom.

Redovno održavanje ne samo da produžava vek trajanja drvenih dasaka, već ih čini sigurnijim i higijenski ispravnijim za svakodnevnu upotrebu u kuhinji.