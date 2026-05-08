Nakon održanog sastanka, Vučić je objavio detalje razgovora putem zvaničnog instagram naloga:

"Sadržajan razgovor sa ambasadorom Belorusije o daljem unapređenju saradnje naših zemalja u oblastima obrazovanja, kulture, sporta, ekonomije i drugim sferama od obostranog značaja.



Razmenili smo mišljenja i o važnim regionalnim i globalnim pitanjima, uz zajedničko uverenje da odnosi Srbije i Belorusije, zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i bliskosti naših naroda, mogu dodatno da se razvijaju i jačaju.



Zahvalio sam Belorusiji na odluci da učestvuje na EXPO 2027 u Beogradu. Verujem da će ova međunarodna izložba biti izuzetna prilika za predstavljanje dostignuća i potencijala država učesnica, kao i za razmenu znanja i ideja i uspostavljanje novih partnerstava i dodatno jačanje međunarodne saradnje.



Ponovio sam zahvalnost na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, uz uverenje da ćemo i u narednom periodu nastaviti da gradimo odnose zasnovane na poverenju, dijalogu i zajedničkom interesu", poručio je predsednik Vučić.