Državni inspektorat je u subotu objavio odluku o povlačenju konzumnih jaja poreklom sa porodične farme Antuna Kneževića nakon što je na farmi kokošaka nosilja, registracioni broj 1HR0431, potvrđeno prisustvo bakterije Salmonella typhimurium.

Postupak opoziva sprovodi kompanija Agro-klaster doo preko svog centra za pakovanje, koji nosi broj odobrenja 3641.

Odluka o povlačenju proizvoda sa tržišta odnosi se isključivo na jaja sa sledećim datumima isteka roka trajanja: 24. 4. 2026, 25. 4. 2026, 26. 4. 2026. i 27. 4. 2026.

Povlačenje je pokrenuto jer sporne serije nisu u skladu sa Evropskom uredbom 178/2002.

Ova uredba definiše opšte zahteve zakona o hrani, osniva Evropsku agenciju za bezbednost hrane i utvrđuje procedure u oblasti bezbednosti hrane.

Nadležne službe savetuju kupcima da ne konzumiraju jaja sa navedenim datumima, dok se ostatak asortimana koji nije obuhvaćen ovim datumima smatra ispravnim za upotrebu.

