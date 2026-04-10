"MA NJUJORK JE SELO ZA OVO" Oglas za stan napravio haos na mrežama - Ko će ovo kupiti?

Glavna tema među mnogim korisnicima interneta su cene nekretnina na Balkanu, koje nezaustavljivo rastu iz meseca u mesec.

 
Autor:  Darko Matić
10.04.2026.18:58
"MA NJUJORK JE SELO ZA OVO" Oglas za stan napravio haos na mrežama - Ko će ovo kupiti?
 VEČERAS PONOVO STIŽU PADAVINE! Ovi delovi Srbije prvi na udaru
 BEZ GUŽVI NA GRANICAMA: Na Batrovcima zadržavanje do 60 minuta
Zato ne čudi što se na mnogim društvenim mrežama raspravlja upravo o tome. Većina je svesna koliko je teško doći do sopstvene nekretnine, pa tako neretko na društvenim mrežama osvane oglas o kom se raspravlja, ponekad pozitivno, ali češće negativno.

Upravo jedan takav oglas završio je na Reditu, a radi se o stanu u novozagrebačkom naselju Utrine. Stan od 20 kvadrata prodaje se za 167.000 evra, što je kod mnogih izazvalo čuđenje. Autor objave je uz fotografiju oglasa napisao: „Pa dokle ide ovo ludilo sa cenama?”.

U komentarima su se javili brojni Hrvati, a većina je bila frustrirana cenom. Neki su se pak šalili, dok je bilo i onih koji su na neki način pokušali da opravdaju cene nekretnina u Hrvatskoj, prenosi Dnevno.

"Kao Njujork"

Jedan korisnik je komentarisao: "Ko ovo kupi i ne zaslužuje pad cena". Drugi je dodao: "S obzirom na lokaciju i ostalo, cena je usklađena sa hrvatskim primanjima, pa time smatramo da je ista prihvatljiva. Hvala vam na pažnji. Pozdrav".

Potom se javio jedan korisnik koji je izračunao da je ovaj stan skuplji od mnogih u Njujorku:

- Pa šta, sasvim normalna stvar, 8.350 evra po kvadratnom metru. Evo sad sam pogledao, prosečna cena u Njujorku (znači za ceo grad), je 830 dolara po kvadratnoj stopi. Kad se to preračuna u cenu po kvadratnom metru dobiješ 8.881 dolar po kvadratnom metru (1 kvadratni metar = 10,17 kvadratnih stopa).

A s obzirom na to da je dolar sada 0,88 evra, kad promeniš cenu iz dolara u evro, od 8.881 dolara dobiješ 7.600,36 evra. Drugim rečima, ovaj stan je, po ceni po kvadratnom metru, skuplji od prosečne cene u Njujorku. Naravno, Zagreb, a pogotovo Utrine, su takva top mega destinacija i lokacija da takva cena apsolutno ima smisla, i taj stan toliko i vredi… Šta je Njujork, neko selo tamo - pojasnio je.

"Neće to niko kupiti"

Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo su ljudi koji idu metodom pokušaja i promašaja, ovo je promašaj. Neće ovo niko kupiti bez obzira na neku potražnju." Drugi pak najavljuje i još veće cene: "Neće stati skoro, najbolja smo zemlja za strane kupce nekretnina i pranje novca". Treći ističe: "Nekretnina vredi onoliko koliko je neko spreman da plati. Ako ima ljudi koji će to dati, vredeće. Ja neću".

Zatim je jedan korisnik Redita sarkastično komentarisao:

"Hahaha… ovo više nije ozbiljno.. ma, ovo je zajeancija: "Prodajem trosoban stan u Prijebincima Gornjim, samo 422 km od centra grada. Ukupna površina sa balkonom 18 m2. Kupac plaća agencijsku proviziju u iznosu od 15%. Cena 28.364 evra/m2. Dajemo popust od 0,1% na gotovinsko plaćanje. Vlasništvo nije čisto pa zato dajemo dodatni popust od 0,2%….." Danas sarkazam i zajeancija. Sutra stvarnost.”

"Možeš ti staviti i 20.000 evra po kvadratu, ne znači da ćeš prodati", komentarisao je jedan Hrvat, a drugi dodao:

"Tražim stan za kupovinu. Nađem nešto što mi se sviđa. Vlasnik agencija. Uknjižili se pre 2 meseca. Traže 2% provizije iako ne rade uslugu posredovanja nego su direktni vlasnici. Ali traže iznos u kešu + 200k koliko vrednuju stan. Zamolim advokata da mi nabavi kupoprodajni ugovor gde je došlo do promene vlasništva u zemljišnim knjigama, i on to nabavi, i vidim da su kupili taj stan pre 2 meseca za 150k, a sad traže 200k za njega. Definicija pohlepe."

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

SNIMAK KOJI JE RAZBESNEO REGION Dvojica muškaraca napravila haos oko kontejnera – mreže gore!

"NE VIČI, UBIĆEMO TE!" Upali ženi u stan i izboli je, upoznali se preko aplikacije, ovo su detalji drame

Najveća greška prilikom renoviranja stana može vas koštati hiljade evra

DEVOJKA NESTALA U ZAGREBU Nema je od 6. aprila

MLADIĆ S MAČETOM UPAO U ŠKOLU Pretio đacima, evo kako je kažnjen

Plate im idu do 11.000 evra, a radnika ni na mapi: Ovo je uslov koji traže

ZA NEDELJU DANA ĆE NASTATI HAOS! Moskva digla uzbunu

Majke u Srbiji će ranije u penziju: Evo koliko dodatnog staža dobijaju i od kad važi

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Ozbiljne prevare pri prodaji polovnih automobila kako se zaštititi i izbeći najskuplje greške

Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

Za ovaj auto u Jugoslaviji davalo se 30 plata - posebna boja koštala dodatnih 100 maraka

RANIJE U PENZIJU UZ OVAJ USLOV Evo šta donosi nova izmena zakona

Tenzije rastu iz dana u dan - Zelenski pod sve većim pritiskom

"MA NJUJORK JE SELO ZA OVO" Oglas za stan napravio haos na mrežama - Ko će ovo kupiti?

OBJAVLJENA INTIMNA FOTKA MAJKE STANIJE DOBROJEVIĆ Ovo će je totalno dotući! (FOTO)

POTEZ ĆERKE ZORICE BRUNCLIK ZAČUDIO Jednu stvar nije mogla da sakrije, 2 meseca je ćutala o majčinom zdravlju

STANIJA GRCA U SUZAMA U ZAGRLJAJU MAJE MARINKOVIĆ Slomila se naočigled svih! (VIDEO)

"KEMIŠ PLAČE..." Pevačica otkrila u kakvom je stanju Zorica: "Videla sam joj lice, mogu da kažem..."

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

