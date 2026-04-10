"MA NJUJORK JE SELO ZA OVO" Oglas za stan napravio haos na mrežama - Ko će ovo kupiti?

Upravo jedan takav oglas završio je na Reditu, a radi se o stanu u novozagrebačkom naselju Utrine. Stan od 20 kvadrata prodaje se za 167.000 evra, što je kod mnogih izazvalo čuđenje. Autor objave je uz fotografiju oglasa napisao: „Pa dokle ide ovo ludilo sa cenama?”.

U komentarima su se javili brojni Hrvati, a većina je bila frustrirana cenom. Neki su se pak šalili, dok je bilo i onih koji su na neki način pokušali da opravdaju cene nekretnina u Hrvatskoj, prenosi Dnevno.

"Kao Njujork"

Jedan korisnik je komentarisao: "Ko ovo kupi i ne zaslužuje pad cena". Drugi je dodao: "S obzirom na lokaciju i ostalo, cena je usklađena sa hrvatskim primanjima, pa time smatramo da je ista prihvatljiva. Hvala vam na pažnji. Pozdrav".

Potom se javio jedan korisnik koji je izračunao da je ovaj stan skuplji od mnogih u Njujorku:

- Pa šta, sasvim normalna stvar, 8.350 evra po kvadratnom metru. Evo sad sam pogledao, prosečna cena u Njujorku (znači za ceo grad), je 830 dolara po kvadratnoj stopi. Kad se to preračuna u cenu po kvadratnom metru dobiješ 8.881 dolar po kvadratnom metru (1 kvadratni metar = 10,17 kvadratnih stopa).

A s obzirom na to da je dolar sada 0,88 evra, kad promeniš cenu iz dolara u evro, od 8.881 dolara dobiješ 7.600,36 evra. Drugim rečima, ovaj stan je, po ceni po kvadratnom metru, skuplji od prosečne cene u Njujorku. Naravno, Zagreb, a pogotovo Utrine, su takva top mega destinacija i lokacija da takva cena apsolutno ima smisla, i taj stan toliko i vredi… Šta je Njujork, neko selo tamo - pojasnio je.

"Neće to niko kupiti"

Jedan korisnik je komentarisao: "Ovo su ljudi koji idu metodom pokušaja i promašaja, ovo je promašaj. Neće ovo niko kupiti bez obzira na neku potražnju." Drugi pak najavljuje i još veće cene: "Neće stati skoro, najbolja smo zemlja za strane kupce nekretnina i pranje novca". Treći ističe: "Nekretnina vredi onoliko koliko je neko spreman da plati. Ako ima ljudi koji će to dati, vredeće. Ja neću".

Zatim je jedan korisnik Redita sarkastično komentarisao:

"Hahaha… ovo više nije ozbiljno.. ma, ovo je zajeancija: "Prodajem trosoban stan u Prijebincima Gornjim, samo 422 km od centra grada. Ukupna površina sa balkonom 18 m2. Kupac plaća agencijsku proviziju u iznosu od 15%. Cena 28.364 evra/m2. Dajemo popust od 0,1% na gotovinsko plaćanje. Vlasništvo nije čisto pa zato dajemo dodatni popust od 0,2%….." Danas sarkazam i zajeancija. Sutra stvarnost.”

"Možeš ti staviti i 20.000 evra po kvadratu, ne znači da ćeš prodati", komentarisao je jedan Hrvat, a drugi dodao: