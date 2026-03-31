Čekanje prtljaga u aerodromskoj traci je za mnoge najstresniji deo putovanja. Zato mnogi putnici koriste jednostavan trik - vezuju šarenu traku za ručku kofera kako bi lakše uočili svoj kofer.

Međutim, jedan iskusni radnik upozorava da bi vas upravo ta navika mogla skupo koštati.

Skoro da nema putnika koji nije osetio taj mali čvor u stomaku dok je stajao pored transportne trake i čekao da mu se kofer pojavi iz otvora. More crnih, sivih i plavih, gotovo identičnih kofera se vrti u krug, a napetost raste sa svakim drugim koferom koji prolazi.

Da bi izbegli tu neizvesnost i grešku uzimanja tuđeg prtljaga, mnogi se oslanjaju na jednostavan i naizgled genijalan trik - vezivanje šarene trake, marame ili bilo koje druge oznake na ručku.

Čini se kao savršeno rešenje koje vaš kofer čini jedinstvenim za nekoliko sekundi. Nažalost, taj mali komad tkanine mogao bi biti direktan razlog zašto ćete stići na odredište bez svojih stvari.

Džon, koji radi u kancelariji za sortiranje prtljaga na aerodromu u Dablinu, objasnio je zašto je ova široko rasprostranjena praksa zapravo jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za svoj prtljag.

Njegovo upozorenje nije zasnovano na nagađanjima, već na svakodnevnom iskustvu sa desetinama hiljada kofera koji prolaze kroz automatizovani sistem.

„Trake koje ljudi vezuju za kofere kako bi ih lakše identifikovali mogu stvoriti probleme sa automatskim skeniranjem u prostoriji za sortiranje. Ako se torba ne može automatski pročitati, sistem je odvaja za ručnu obradu, što bi moglo da znači da neće stići na vaš let“, objasnio je Džon u intervjuu za RSVPLive.

Problem leži u načinu na koji funkcionišu moderni aerodromski sistemi. Nakon što predate svoj prtljag na šalteru, on putuje kroz kilometre transportnih traka, a njegovo kretanje usmeravaju isključivo automatski skeneri koji čitaju bar-kodove na etiketama. Ako traka, čak i delimično, prekriva taj kod ili jednostavno zbunjuje laserske senzore sistema, mašina ne može da identifikuje gde kofer treba da ide. U tom trenutku, predmet se automatski preusmerava na bočnu traku „obrada izuzetaka“.

To znači da neko od osoblja mora fizički da pronađe vaš kofer, ručno ga skenira, a zatim pošalje na odgovarajuće odredište. Ovaj proces traje dragocene minute, a ako je ostalo malo vremena do poletanja, veoma je verovatno da vaš prtljag jednostavno neće biti utovaren.