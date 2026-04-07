Planiranje putovanja obično počinje uzbuđenjem – birate destinaciju, osmišljavate odevne kombinacije i pravite listu stvari koje ne smete zaboraviti. Ipak, jedna naizgled sitna odluka može vam pokvariti već sam početak puta – izbor boje kofera.

Iako većina putnika pažnju usmerava na veličinu, kvalitet ili funkcionalnost prtljaga, stručnjaci sve češće upozoravaju da upravo boja može igrati ključnu ulogu u njegovoj bezbednosti.

Neutralne boje – najčešći, ali i najrizičniji izbor

Crna, siva i teget godinama važe za najpopularnije opcije kada je reč o koferima. Deluju elegantno, praktično i lako se uklapaju uz svaki stil. Međutim, upravo zbog svoje popularnosti, ove boje predstavljaju i najveći problem na aerodromima.

Na pokretnim trakama za prtljag, većina kofera izgleda gotovo identično. U gužvi i žurbi, dovoljan je trenutak nepažnje da neko uzme vaš kofer, verujući da je njegov. U nekim slučajevima, takve greške nisu slučajne – već planske.

Zašto su tamni koferi laka meta?

Bezbednosni stručnjaci ističu da krađe na aerodromima često nisu nasumične. Lopovi biraju kofere koji se lako uklapaju u masu, jer tako mogu neprimećeno da ih odnesu.

Tamni, jednobojni modeli idealni su za takve situacije – ne privlače pažnju i teško ih je razlikovati od desetina sličnih. Čak i kada primetite da vaš kofer nedostaje, često ga je teško precizno opisati, što dodatno otežava njegovo pronalaženje.

Kako smanjiti rizik od gubitka prtljaga?

Rešenje je jednostavno – birajte kofer koji se izdvaja. Jarke i svetle boje poput crvene, žute, zelene ili svetloplave znatno su uočljivije i olakšavaju prepoznavanje prtljaga na traci.

Ako već posedujete tamni kofer, nema potrebe za kupovinom novog. Dovoljno je da ga personalizujete – dodajte šarene trake, nalepnice, marame ili upečatljiv tag. Na taj način stvarate jedinstven vizuelni identitet koji će vam pomoći da ga lako prepoznate.

Mala promena – velika sigurnost

Iako deluje kao nebitan detalj, boja kofera može napraviti veliku razliku kada je reč o sigurnosti vašeg prtljaga. Pametnim izborom ili jednostavnom personalizacijom možete izbeći neprijatnosti i bez stresa započeti putovanje.

Jer, na kraju, poslednje što želite jeste da vam odmor počne potragom za izgubljenim koferom.