Deluje potpuno bezazleno, ali baš ta navika može da napravi ozbiljan problem kada se vratite kući.

Stručnjaci sve češće upozoravaju na stenice u hotelskim sobama. To su sitni paraziti koji se lako sakriju u nameštaju i još lakše “uhvate” za vaš prtljag, pa neprimetno putuju sa vama.

Ako kofer stoji na podu ili tik uz krevet, rizik je veći. Stenice vole pukotine, tkanine i skrovita mesta, brzo se razmnožavaju i kada jednom dospeju u stan, vrlo ih je teško ukloniti. Zato se savetuje da kofer držite na stalku za prtljag, stolu ili bilo kojoj povišenoj površini, dalje od kreveta.

Stručnjak za suzbijanje štetočina Tomas Luz naglašava da je najvažnija upravo prevencija – ono što uradite odmah po dolasku može napraviti veliku razliku.

Dobra praksa je da čim uđete u sobu bacite brz pogled na ključna mesta. Obratite pažnju na dušek, ivice kreveta, kao i na sitne tamne tačkice ili fleke koje ne mogu lako da se obrišu. Takvi tragovi mogu biti znak da u sobi ima stenica. Ako vam nešto deluje sumnjivo, najbolje je da odmah tražite drugu sobu.

Važno je znati i da stenice nisu problem samo hotela. Mogu se naći i u sedištima aviona, u polovnom nameštaju, pa čak i u torbama i koferima koji su već bili u upotrebi. To znači da ih je moguće “pokupiti” i bez putovanja.

Zato je malo dodatnog opreza sasvim dovoljno da izbegnete neprijatnosti. Ne ostavljajte kofer na podu, proverite sobu na brzinu i po povratku kući operite garderobu. Jedan mali korak može vas poštedeti velikog problema.