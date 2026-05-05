Kupovina deterdženta za veš „na veliko“, naročito kada je na akciji, deluje kao odličan način da se uštedi — manje odlazaka u prodavnicu i niža cena po pakovanju. Ipak, mnogi zaboravljaju da deterdžent ima rok trajanja, pa prevelike zalihe lako mogu postati bacanje novca.

Iako većina deterdženata dugo traje, njihova hemijska struktura s vremenom može da se razgradi usled spoljašnjih uticaja i nepravilnog skladištenja. U takvim slučajevima dolazi do promena u boji, mirisu i konzistenciji.

Zato je važno znati:

tečni deterdženti i kapsule najbrže gube efikasnost

listići za pranje traju duže

prašak praktično nema rok trajanja ako se pravilno čuva

Dobra vest je da deterdžent kome je istekao rok nije štetan. Loša vest je da neće prati kako treba, naročito ako sadrži enzime koji vremenom slabe.

Koliko zapravo traje?

Ako rok nije naznačen na pakovanju, možete se voditi ovim smernicama:

tečni deterdžent (neotvoren): 12–18 meseci

tečni (otvoren): do 6 meseci

kapsule: oko 6 meseci

prašak: neograničeno (uz pravilno čuvanje)

listići: 2–3 godine

Najvažnije pravilo je da deterdžent čuvate na hladnom i suvom mestu.

Na šta posebno obratiti pažnju

Tečni deterdžent

Ne podnosi temperaturne promene — može da se razdvoji ili pokvari na vrućini, ali i da se zamrzne na hladnoći.

Kapsule

Osetljive su na vlagu (mogu da se zalepe ili raspadnu), a toplota ih može deformisati.

Prašak

Vlaga ga pretvara u grudvice i čini neupotrebljivim.

Listići

Takođe ne podnose vlagu i visoke temperature.

Kako prepoznati da je deterdžent „pokvaren“

Vrlo jednostavno — često je dovoljno jedno pranje da primetite razliku:

slabije pere

nema mirisa ili je znatno slabiji

pojavljuju se grudvice

ostavlja tragove na odeći

Ako je deterdžent zgrudvan, nemojte ga sipati u fioku mašine jer može da je zapuši — bolje ga ubacite direktno u bubanj.

Ne bacajte ga — evo gde može da se iskoristi

Čak i kada izgubi efikasnost za pranje veša, deterdžent i dalje može biti koristan: