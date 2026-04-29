Viralni snimak sa venčanja, koji se munjevito proširio na TikTok, izazvao je brojne reakcije i podelio mišljenja korisnika širom sveta. U centru pažnje našao se neobičan zadatak koji je mlada poverila svojoj deveruši – i to odmah nakon završetka crkvenog obreda.

Deveruša dobila zadatak koji je iznenadio sve

Video, koji je objavila Sofija Vils, studentkinja iz američke savezne države Alabama, prikazuje trenutak kada mladenci napuštaju crkvu. Dok svi očekuju klasične scene sa venčanja, deveruša vadi telefon i počinje da obavlja „važan zadatak“ koji joj je poverila mlada.

Kako je objašnjeno u opisu snimka, njen zadatak bio je da odmah promeni prezime mlade na društvenim mrežama – bez čekanja.

Video je brzo postao viralan, sa više od 3,5 miliona pregleda i stotinama hiljada lajkova.

Promena prezimena na društvenim mrežama – novi običaj?

Ovaj potez pokrenuo je diskusiju o modernim običajima na venčanjima i ulozi društvenih mreža u važnim životnim trenucima.

Dok su neki korisnici smatrali da je ovakav potez nepotreban i neprimeren za trenutak nakon ceremonije, drugi su ga videli kao logičan deo današnjeg digitalnog doba.

„Ovo je tužno“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi komentarisali da bi trebalo sačekati barem nekoliko sati nakon venčanja.

S druge strane, bilo je i onih koji podržavaju ideju.

„Nije zvanično dok se ne pojavi na društvenim mrežama“, glasio je jedan od komentara.

Iskustva drugih mlada

U komentarima su se javile i brojne žene koje su podelile svoja iskustva. Neke su priznale da su prezime promenile još pre venčanja, dok su druge to učinile odmah nakon ceremonije.

Jedna korisnica je napisala da je želela da sve fotografije i objave tog dana već nose novo prezime, dok je druga priznala da je promenila podatke čim je izašla iz crkve.

Ovaj viralni video pokazuje koliko su se običaji promenili i koliko su društvene mreže postale deo svakodnevnog života – čak i na venčanjima.