Razlog nije raskošna ceremonija, već mladenci koji su odlučili da izgovore sudbonosno „da“ u devetoj i desetoj deceniji života.

Mladoženja ima 90 godina, dok mlada ima 84, a njihova priča brzo je postala viralna nakon što je snimak podeljen na TikToku. Uprkos godinama, ovaj par je još jednom pokazao da ljubav ne poznaje granice ni godine.

Video sa venčanja objavio je mladin unuk, uz opis: „Baba mi se udaje iz ljubavi u 84. godini. Mladoženja ima 90 godina“, a kroz šalu je dodao i komentar da su „najmlađi bračni par u Banjaluci“.

Na snimku se vidi kako su mladenci elegantno obučeni i nasmejani dok stoje pred matičarem, okruženi porodicom i prijateljima. Atmosfera je bila svečana, ali i opuštena, uz mnogo emocija i smeha.

Korisnici društvenih mreža širom Balkana nisu krili oduševljenje. Komentari podrške i divljenja nizali su se ispod objave, a mnogi su istakli da je ovo najlepši dokaz da nikada nije kasno za ljubav i nove početke.

Poseban trenutak koji je nasmejao mnoge bio je kada je mlada kroz šalu rekla: „Umrla mi kuma, a ja se venčavam“, što je dodatno obeležilo ovaj događaj i brzo se proširilo internetom.

Ova priča iz Banjaluke podsetila je mnoge na jednostavnu, ali važnu istinu – godine nisu prepreka za sreću. Naprotiv, ponekad su upravo dokaz da prava ljubav dolazi onda kada je najmanje očekujemo.