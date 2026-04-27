U savremenom dizajnu enterijera i kuhinjskog prostora sve se jasnije primećuje trend odustajanja od uređaja sa jednom namenom, pa tako i klasičnog tostera. Iako je globalno tržište tostera 2025. godine dostiglo vrednost od čak 4,27 milijardi dolara, stručnjaci za dizajn kuhinja ističu da ovaj aparat sve teže opravdava svoje mesto na radnoj površini.

Glavni razlog leži u rastu popularnosti višenamenskih kuhinjskih uređaja. Toster-rerne, friteze na vruć vazduh i kombinovani aparati danas preuzimaju funkcije koje je nekada obavljao isključivo toster. Ovi uređaji ne samo da tostiraju hleb, već i peku, podgrevaju i pripremaju čitave obroke, uz efikasnije korišćenje prostora.

Umesto tri aparata – jedan

Toster-rerne koriste gornje i donje grejače i omogućavaju ravnomernije pečenje, uz mogućnost da se hrana prati tokom pripreme. friteza na vruć vazduh dodatno proširuje funkcionalnost zahvaljujući brzoj cirkulaciji vazduha, koja omogućava hrskavu teksturu uz manje masnoće, često sa rezultatima uporedivim ili boljim od klasičnog tostiranja.

Jedan od ključnih argumenata u korist zamene tostera odnosi se na prostor u kuhinji. U modernim enterijerima, posebno u manjim stanovima i otvorenim konceptima, svaki uređaj mora da opravda svoje mesto. Multifunkcionalni uređaji postaju logičniji izbor u odnosu na one koji obavljaju samo jednu radnju.

Kako se menja uređenje kuhinje

Sve izraženiji trend višenamenskih uređaja pokazuje smer u kojem se razvija savremeni dizajn kuhinja. Umesto mnoštva pojedinačnih aparata, sve veći broj domaćinstava i novih enterijera okreće se kompaktnim rešenjima koja objedinjuju više funkcija u jednom uređaju.

Zato ne čudi što klasični toster postepeno gubi svoje mesto u savremenoj kuhinji i zamenjuju ga uređaji koji bolje odgovaraju zahtevima prostora, funkcionalnosti i estetike modernog doma, ali i ubrzanom tempu svakodnevice.