Malo šta je frustrirajuće kao zapušena sudopera koju koristite svakodnevno. Ipak, pre nego što posegnete za telefonom i pozovete majstora, vredi pokušati nekoliko jednostavnih rešenja koja često daju odlične rezultate.
Dobra vest je da većinu metoda možete primeniti sami, uz stvari koje već imate u kući. Ponekad je potrebno isprobati više pristupa dok ne pronađete onaj koji deluje.
Kako odčepiti odvod
Vrela voda
Najjednostavniji prvi korak. Uklonite višak vode iz sudopere i polako sipajte ključalu vodu u odvod. Ova metoda često razgrađuje masnoće koje uzrokuju zapušenje.
So i vrela voda
Sipajte pola šolje krupne soli u odvod, pa dodajte vrelu vodu. So deluje poput blagog abraziva i pomaže u uklanjanju naslaga.
Soda bikarbona i sirće
Proveren trik koji izaziva hemijsku reakciju. Sipajte šolju sode bikarbone, zatim šolju sirćeta. Pena koja nastaje razgrađuje nečistoće. Nakon 15 minuta isperite vrelom vodom.
Soda bikarbona i so
Ako želite dublje čišćenje bez reakcije, pomešajte sodu i so, sipajte u odvod i ostavite nekoliko sati, pa isperite.
Gumeni odčepljivač
Kada prirodne metode nisu dovoljne, koristite klasičan odčepljivač. Ako imate duplu sudoperu, zatvorite drugi otvor, napunite vodom i pumpajte dok ne osetite pomeranje zapušenja.
Usitnjivač otpada
Ako ga imate, problem može biti u njemu. Pre bilo kakve intervencije obavezno ga isključite iz struje, a za uklanjanje ostataka koristite alat ili klešta – nikako ruke.
Čišćenje sifona (P-cev)
Zapušenje se često nalazi upravo tu. Postavite kofu ispod, odvrnite sifon i uklonite nakupljene nečistoće, zatim ga vratite na mesto.
Vodoinstalaterska sajla
Za uporna zapušenja dublje u cevima, sajla može pomoći da razbijete i izvučete naslage.
Žičana vešalica
Jednostavan trik – ispravite je i ubacite u odvod kako biste izvukli dlake i veće ostatke.
Kako sprečiti zapušenje
Redovno održavanje je najbolja zaštita od problema:
- Povremeno čistite odvod sodom i sirćetom
- Ne preopterećujte usitnjivač otpada
- Pazite šta bacate u sudoperu
Izbegavajte da u odvod sipate:
- masnoću (posebno od mesa)
- talog kafe
- ulje
Uz malo redovne brige, vaš odvod će ostati protočan, a kuhinja bez neprijatnih mirisa i iznenadnih kvarova.
