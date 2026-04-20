Malo šta je frustrirajuće kao zapušena sudopera koju koristite svakodnevno. Ipak, pre nego što posegnete za telefonom i pozovete majstora, vredi pokušati nekoliko jednostavnih rešenja koja često daju odlične rezultate.

Dobra vest je da većinu metoda možete primeniti sami, uz stvari koje već imate u kući. Ponekad je potrebno isprobati više pristupa dok ne pronađete onaj koji deluje.

Kako odčepiti odvod

Vrela voda

Najjednostavniji prvi korak. Uklonite višak vode iz sudopere i polako sipajte ključalu vodu u odvod. Ova metoda često razgrađuje masnoće koje uzrokuju zapušenje.

So i vrela voda

Sipajte pola šolje krupne soli u odvod, pa dodajte vrelu vodu. So deluje poput blagog abraziva i pomaže u uklanjanju naslaga.

Soda bikarbona i sirće

Proveren trik koji izaziva hemijsku reakciju. Sipajte šolju sode bikarbone, zatim šolju sirćeta. Pena koja nastaje razgrađuje nečistoće. Nakon 15 minuta isperite vrelom vodom.

Soda bikarbona i so

Ako želite dublje čišćenje bez reakcije, pomešajte sodu i so, sipajte u odvod i ostavite nekoliko sati, pa isperite.

Gumeni odčepljivač



Kada prirodne metode nisu dovoljne, koristite klasičan odčepljivač. Ako imate duplu sudoperu, zatvorite drugi otvor, napunite vodom i pumpajte dok ne osetite pomeranje zapušenja.

Usitnjivač otpada

Ako ga imate, problem može biti u njemu. Pre bilo kakve intervencije obavezno ga isključite iz struje, a za uklanjanje ostataka koristite alat ili klešta – nikako ruke.

Čišćenje sifona (P-cev)

Zapušenje se često nalazi upravo tu. Postavite kofu ispod, odvrnite sifon i uklonite nakupljene nečistoće, zatim ga vratite na mesto.

Vodoinstalaterska sajla

Za uporna zapušenja dublje u cevima, sajla može pomoći da razbijete i izvučete naslage.

Žičana vešalica

Jednostavan trik – ispravite je i ubacite u odvod kako biste izvukli dlake i veće ostatke.

Kako sprečiti zapušenje

Redovno održavanje je najbolja zaštita od problema:

Povremeno čistite odvod sodom i sirćetom

Ne preopterećujte usitnjivač otpada

Pazite šta bacate u sudoperu

Izbegavajte da u odvod sipate:

masnoću (posebno od mesa)

talog kafe

ulje

Uz malo redovne brige, vaš odvod će ostati protočan, a kuhinja bez neprijatnih mirisa i iznenadnih kvarova.