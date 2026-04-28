Pre nego što posegnete za skupim hemikalijama ili zovete majstora, postoji jednostavno kućno rešenje – prašak za veš.

Zašto dolazi do zapušenja odvoda?

Odvodi se najčešće zapušavaju zbog:

  • naslaga masnoće i ulja
  • ostataka hrane u sudoperi
  • kose i sapunice u kupatilu

Ove nečistoće se vremenom talože u cevima i usporavaju protok vode.

Kako odčepiti odvod praškom za veš – korak po korak

Ovaj trik je jednostavan i ne zahteva posebne alate:

  1. Sačekajte da odvod bude potpuno suv
  2. Uklonite višak vode ako je ima
  3. Sipajte jednu čašu praška za veš direktno u odvod
  4. Dodajte čašu vrele vode
  5. Zatvorite odvod čepom i ostavite da deluje najmanje 1 sat (ili preko noći za jače zapušenje)

Prašak će za to vreme omekšati masnoće i razgraditi nečistoće u cevima.

Zašto ovaj trik deluje?

Prašak za veš sadrži aktivne supstance koje razgrađuju masnoće i prljavštinu. Deluje slično kao pri pranju odeće – razbija naslage i omogućava da se lakše isperu iz odvoda.

Kako pravilno isprati odvod

Nakon delovanja:

  • napunite lavabo ili kadu vrelom vodom
  • uklonite čep kako bi snažan mlaz isprao nečistoće
  • dodatno ispirajte toplom vodom nekoliko minuta

Ovaj korak je ključan za potpuno čišćenje cevi.

Saveti za najbolji rezultat

  • koristite kvalitetan prašak za veš
  • ne preterujte sa količinom
  • uvek koristite vrelu vodu
  • praškasti deterdžent je efikasniji od tečnog

Kada ovaj trik ne pomaže?

Ova metoda je idealna za blaža zapušenja i preventivno održavanje. Međutim, u sledećim slučajevima potrebno je drugo rešenje:

  • potpuno zapušen odvod
  • dugotrajni problemi sa cevima
  • česta ponavljanja zapušenja

Tada je bolje koristiti specijalizovana sredstva ili pozvati vodoinstalatera.

Važne mere opreza

  • koristite zaštitne rukavice
  • provetrite prostoriju
  • budite oprezni sa starim instalacijama

Ako se pitate kako odčepiti odvod brzo i jeftino, trik sa praškom za veš može biti efikasno rešenje. Redovnom primenom možete sprečiti nakupljanje nečistoća i održavati cevi čistim bez velikih troškova.