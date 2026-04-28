Pre nego što posegnete za skupim hemikalijama ili zovete majstora, postoji jednostavno kućno rešenje – prašak za veš.

Zašto dolazi do zapušenja odvoda?

Odvodi se najčešće zapušavaju zbog:

naslaga masnoće i ulja

ostataka hrane u sudoperi

kose i sapunice u kupatilu

Ove nečistoće se vremenom talože u cevima i usporavaju protok vode.

Kako odčepiti odvod praškom za veš – korak po korak

Ovaj trik je jednostavan i ne zahteva posebne alate:

Sačekajte da odvod bude potpuno suv Uklonite višak vode ako je ima Sipajte jednu čašu praška za veš direktno u odvod Dodajte čašu vrele vode Zatvorite odvod čepom i ostavite da deluje najmanje 1 sat (ili preko noći za jače zapušenje)

Prašak će za to vreme omekšati masnoće i razgraditi nečistoće u cevima.

Zašto ovaj trik deluje?

Prašak za veš sadrži aktivne supstance koje razgrađuju masnoće i prljavštinu. Deluje slično kao pri pranju odeće – razbija naslage i omogućava da se lakše isperu iz odvoda.

Kako pravilno isprati odvod

Nakon delovanja:

napunite lavabo ili kadu vrelom vodom

uklonite čep kako bi snažan mlaz isprao nečistoće

dodatno ispirajte toplom vodom nekoliko minuta

Ovaj korak je ključan za potpuno čišćenje cevi.

Saveti za najbolji rezultat

koristite kvalitetan prašak za veš

ne preterujte sa količinom

uvek koristite vrelu vodu

praškasti deterdžent je efikasniji od tečnog

Kada ovaj trik ne pomaže?

Ova metoda je idealna za blaža zapušenja i preventivno održavanje. Međutim, u sledećim slučajevima potrebno je drugo rešenje:

potpuno zapušen odvod

dugotrajni problemi sa cevima

česta ponavljanja zapušenja

Tada je bolje koristiti specijalizovana sredstva ili pozvati vodoinstalatera.

Važne mere opreza

koristite zaštitne rukavice

provetrite prostoriju

budite oprezni sa starim instalacijama

Ako se pitate kako odčepiti odvod brzo i jeftino, trik sa praškom za veš može biti efikasno rešenje. Redovnom primenom možete sprečiti nakupljanje nečistoća i održavati cevi čistim bez velikih troškova.