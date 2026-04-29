Ipak, jedan par odlučio je da svoj veliki dan učini potpuno drugačijim i organizuje venčanje pod vodom, na dnu okeana uz obalu Mauricijus.

Neobična ceremonija na dnu mora

Sibila Blumental i Rob Burveld, oboje u pedesetim godinama, venčali su se 6. aprila u blizini Cap Malheureux. Nakon više od decenije zajedničkog ronjenja, odluka da sudbonosno „da“ izgovore pod morem bila je, kako kažu, potpuno prirodna.

Par se upoznao preko zajedničkog prijatelja, a ljubav prema ronjenju dodatno ih je povezala. Pre tri godine preselili su se na Bali kako bi što više vremena provodili istražujući podvodni svet.

Kako izgleda venčanje pod vodom?

Za razliku od tradicionalnih svadbi, ovaj par je odlučio da pobegne od gužve i organizuje intimnu ceremoniju samo za njih dvoje. Formalni deo i papirologija obavljeni su na brodu, nakon čega su zaronili do mesta ceremonije.

Na peščanom dnu okeana čekao ih je improvizovani oltar ukrašen palmama, belim cvećem i tropskim biljem. Poseban detalj bio je i podvodni dekor sa pićem za simbolično slavlje.

Mlada je do „oltara“ doplivala u raskošnoj venčanici, dok su u haljinu bili ušiveni mali tegovi kako bi ostala stabilna pod vodom. Umesto klasičnih ronilačkih odela, mladenci su nosili svečanu garderobu, što je dodatno doprinelo jedinstvenom ugođaju.

Zaveti, prstenje i prvi ples – sve pod vodom

Zavete su razmenili uz pomoć plastificiranog papira, dok su umesto izgovorenog „da“ koristili standardni ronilački znak rukom za potvrdu.

Prstenje je bilo smešteno u školjci, a ceremoniju su završili poljupcem i simboličnim prvim plesom – sve na dnu okeana.

Simbolika koja je dirnula mnoge

Posebnu emociju celom događaju dala je činjenica da su mladenci tokom ceremonije delili isti vazduh iz jedne ronilačke boce. Kako je mlada istakla, upravo taj detalj predstavlja snažan simbol njihove povezanosti i poverenja.

Ovo neobično venčanje na Mauricijusu pokazuje da ljubav ne poznaje granice – pa čak ni one ispod površine mora.