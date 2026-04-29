Pre ere mobilnih telefona, život je bio mnogo drugačiji. Danas nam ni novčanik nije potreban ako imamo pametan telefon. U njemu čuvamo sve važne podatke, fotografije i druge lične stvari. Međutim, mnogi ni ne razmišljaju šta bi se desilo kada bi izgubili mobilni telefon i zato je važno da znate šta ipak ne bi trebalo da čuvate u svom pametnom uređaju.

Lozinke

Ironija je u tome što bi lozinke trebalo da štite naše podatke, a stručnjaci upozoravaju da odaberete snažne šifre te da po mogućnosti nikad ne koristite istu lozinku dva puta. To rezultira činjenicom da je mnogima teško upamtiti sve šifre i treba im mali podsetnik. Ako svoje lozinke čuvate u telefonu u obliku dokumenta ili čak imate opciju automatskog biranja, svoje podatke izlažete riziku.

Umesto liste lozinki, radije odaberite password manager poput Keepera, Dashlanea ili LastPassa koji će vam omogućiti da uz samo jednu snažnu lozinku pristupite ostalima.

Otisak prsta

Ako zaista želite da vaš mobilni telefon bude siguran, nemojte koristiti identifikaciju otiskom prsta za otvaranje pristupa, kao ni za aplikacije i račune. Postoji na stotine lako ostvarivih scenarija u kojima bi neko mogao koristiti vaš otisak za ulazak u telefon. Neko vas može fizički naterati da koristite otisak za ulazak u telefon, ali osim toga valja imati na umu da telefoni koji su zaključani lozinkom zahtevaju više koraka da bi se otključali i zato su sigurniji. Dodatno, vaš otisak neko uvek može ukrasti. Malo je rizik, a gubitak bi bio vrlo velik, pa razmislite o tome kako zaključavate svoj uređaj.

Lice

Svi koji su se borili kako bi telefon prepoznao njihovo lice pod raznim uglovima, reći će da je korištenje prepoznavanja lica bolji odabir od otiska prsta za otključavanje uređaja. To možda jeste istina, ali kad je reč o prepoznavanju lica, ostaje činjenica da je ono još uvek manje sigurno od obične lozinke.

Lične fotografije i snimke

Možda ste vrlo vešti u tome da račune na društvenim mrežama držite u privatnosti, ali šta je sa fotografijama koje čuvate u telefonu? Ako imate fotografije koje ne biste pokazali supruzi, roditeljima ili deci, one ne bi trebalo ni da budu sačuvane u telefonu posebno jer se svi podaci sa njega prenose na "cloud". Ako ipak mislite da takve fotografije negde morate čuvati, umesto telefona birajte računar za koje samo vi imate lozinku. Možete ih sačuvati i u albumu zaštićenom lozinkom ili u posebnoj aplikaciji.

Bankovni račun

Ako ste među onima koji misle kako je online bankarstvo izvrsno, niste jedini niti ste u krivu. Ono vam omogućuje bankovne transakcije bilo gde i bilo kad, no to opet dolazi uz cenu vaše privatnosti. Ako nosite bankovni račun na mobilnom, rizikujete da ćete u slučaju gubitka telefona izgubiti nadzor nad računom. Kako biste umanjili rizik, ne koristiti telefon za bankovne transakcije. Radije odaberite računar koji uvek čuvate u svom domu. Ako ipak mislite da baš morate svoj račun imati uz sebe, razmislite o vrlo snažnoj šifri kojom ćete zaključati pristup računu.

Kućna adresa

Spremanje kućne adrese u aplikacije za navigaciju čini se kao dobra ideja, ali to ostavlja prostor za manipulaciju. Ako se lopov dočepa vašeg telefona, lako će proverom aplikacija ustanoviti gde živite i radite. Ti podaci i na druge načine mogu biti hakovani. Ako već ne možete bez korištenja adrese, barem je mudrije sakrijte pod nazivom teretana ili biblioteka.