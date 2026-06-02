Zbog toga ne utiče samo na kraće trajanje baterije, već može dovesti i do usporenog rada uređaja i veće potrošnje mobilnih podataka

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih podešavanja može značajno smanjiti potrošnju energije, bez promene načina na koji koristite aplikaciju.

Smanjite automatsko učitavanje sadržaja

U podešavanjima Instagrama nalazi se opcija koja može primetno smanjiti potrošnju baterije i interneta. Otvorite profil, idite na Settings and Privacy, zatim Data Usage and Media Quality i uključite opciju Use Less Mobile Data.

Na ovaj način aplikacija neće automatski učitavati video snimke u najvišem kvalitetu, što smanjuje opterećenje procesora i produžava trajanje baterije.

Isključite rad aplikacije u pozadini

Instagram često nastavlja da radi i kada ga zatvorite. Zbog toga je preporučljivo ograničiti njegovu pozadinsku aktivnost.

Na Android uređajima opcija se nalazi u Podešavanja > Baterija > Pozadinska aktivnost, gde se može isključiti rad u pozadini. Na iPhone uređajima potrebno je ući u Background App Refresh i isključiti ga za Instagram.

Time se sprečava nepotrebno trošenje energije kada aplikacija nije otvorena.

Ograničite pozadinsku potrošnju interneta

Na Android uređajima moguće je dodatno smanjiti potrošnju tako što se isključi Background Data za Instagram u delu Podešavanja > Aplikacije > Instagram > Upotreba podataka.

Aplikacija će tada koristiti internet samo kada je aktivno otvorena, što dodatno štedi bateriju, ali može blago odložiti notifikacije.

Tamni režim kao dodatna ušteda

Ako koristite telefon sa OLED ekranom, uključivanje tamnog režima može dodatno smanjiti potrošnju baterije, jer crni pikseli troše minimalnu energiju.

Takođe se preporučuje isključivanje opcije High-Quality Uploads, jer se time smanjuje opterećenje interneta i procesora, dok objave i dalje funkcionišu normalno.