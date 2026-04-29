USNILI STE POKOJNIKA Pet snova koje najčešće sanjamo i šta nam poručuj

Čovek je na sve načine pokušavao da protumači i sazna šta mu ti snovi govore

Autor:  Slobodanka Ćorić
29.04.2026.10:51
USNILI STE POKOJNIKA Pet snova koje najčešće sanjamo i šta nam poručuj
 VLADICA UHVATIO ZVER OD SKORO 2 METRA Zavukla se u beton pored kafane - gosti se uspaničili! (VIDEO)
 ŠTA ĆE SADA BITI SA CENAMA NAFTE? OPEC izgubio ključnog člana, monopol pada, SAD liku, ali postoji i problem
Postoje snovi koji se često javljaju, a rezultat su nečega što često vidimo ili doživljavamo u stvarnosti, ili su to snovi koji imaju jaku simboliku, a rezultat su nekih naših strahova gurnutih u podsvest
 

Čovečanstvo je oduvek bilo fascinirano snovima, a čovek je na sve načine pokušavao da protumači i sazna šta mu ti snovi govore. Obično bi se, nakon nekog simboličnog i upečatljivog sna, obraćali svojim plemenskim vračarima, da vide da li će to isto protumačiti kao dobar ili loš znak.

REM faza

Sa medicinskog stanovišta, snovi nastaju u REM fazi i rezultat su izražene aktivnosti i pražnjenja moždanih funkcija, a kroz istoriju su dobijali i razna psihološka objašnjenja, kojima se prvenstveno bavio Sigmund Frojd. Snove je tumačio kao našu podsvest koja se pojavljuje dok spavamo, a koju smo potisnuli iz naše svesti. Postoje snovi koji se često javljaju, a rezultat su nečega što često vidimo ili doživljavamo u stvarnosti, ili su to snovi koji imaju jaku simboliku, a rezultat su nekih naših strahova gurnutih u podsvest.

Zubi

Snovi o zubima su među najčešćim snovima koje imamo. Mogu biti raznovrsne, a najčešće se radi o polomljenom zubu, zubu koji boli, krvari ili ispada. Retko sanjamo bele i zdrave zube. Veruje se da snovi o zubima u ovom smislu mogu da simbolizuju nas same, tj. našu moć i samopoštovanje koje u tom trenutku možda gubimo ili nemamo dovoljno. Isto tako, takav san se tumači kao mogući gubitak ili bolest voljene osobe, pa smo obično vidno uznemireni nakon buđenja iz takvog sna.

Voda

Takođe često sanjamo vodu. Simbolika vode u snu je veoma jaka, ako uzmemo u obzir da može biti bistra, oblačna, brza ili mirna, duboka ili plitka. Možemo sanjati kako plivamo u hladnoj vodi ili se davimo. Sve u svemu, voda nema tako pozitivnu simboliku, kakva god da je. Upućuje nas da budemo oprezni u javnosti i da vodimo računa o sebi. Obično se odnosi na nas same i naše emocionalno stanje, na trenutna osećanja i nešto što trenutno doživljavamo u Javi.

Smrt voljene osobe

Jedan od najčešćih snova je smrt nekog veoma bliskog - oca, majke, bake, dede, brata, sestre, prijatelja. Ti snovi su veoma uznemirujući i samo zahvaljujemo Bogu što je sve to bio samo san nakon buđenja vrišteći i obliveni znojem. Međutim, kako se verovalo od davnina, takav san znači upravo suprotno, da je osoba koju ste sanjali mrtva, živa i zdrava, da ga čekaju uspeh, dug život i dobro zdravlje.

Pad s visine i stepenica

Vrlo česti snovi su i oni u kojima vidite stepenice koje nestaju pa vi nemate gde, kružne stepenice, nedostatak stepenika koji morate preskočiti ili nedostatak ograde i rukohvata. Visina, pad s visine, propadanje u lift, takođe često budu deo našeg sna. Smatra se da takvi snovi ukazuju na velike turbulencije koje se dešavaju u samom čoveku, na njegova emotivna vrenja, neodlučnost na javi, borbu sa samim sobom. Oni su upozorenje čoveku da mora smisliti rešenje za njegovo trenutno stanje i vratiti svoj život u normalu i na pravi put.

Gubitak moći govora

I ovo je vrlo čest san. Nekada u snu želite nešto reći, ali ne možete. Juri vas neko, a vi ne uspevate da vrisnete za pomoć. Glas se gubi baš onda kada vam je najpotrebniji. Dobro razmislite o tome da li ste i čime ste to sputani na javi, šta vas to muči i ne da vam da imate svoj stav i da se otrgnete i izgradite samopouzdanje.

 

 
 
 
 
 
 

 

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

