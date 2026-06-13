Ukrajina razvija jedinstvenu mrežu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja bi povezala podatke sa bojišta, sisteme naoružanja i komandne strukture.

"Ovim bi se značajno ubrzalo donošenje odluka u ratnim operacijama" ,izjavio je šef Istraživačkog centra za veštačku inteligenciju ukrajinskog Ministarstva odbrane Danilo Cvok.

Ukrajina već koristi AI za mnoštvo funkcija na bojnom polju, uključujući letenje dronovima ka ciljevima, pomoći u planiranju borbenih operacija i obrade podataka o ruskim raketnim napadima i to doprinosi velikim ukrajinskim probojima na frontu, piše Rojters.

Nova paradigma ratovanja: Veštačka inteligencija preuzima front

"Veštačka inteligencija će formirati novu paradigmu ratovanja. Već to aktivno čini", rekao je Cvok.

Cvok je izjavio da će sistemi veštačke inteligencije uskoro biti objedinjeni u jednostavnu mrežu koja nadgleda bojno polje, što će dovesti do "rata operativnih sistema" sa Rusijom u naredne tri do pet godina ukoliko se sukob nastavi.

"Sistem poseduje više podataka i bolje razume, predlaže rešenja. Taj sistem će steći prednost nad drugim", dodao je Cvok.

Cilj je stvaranje jedinstvenog operativnog sistema za donošenje odluka

Cilj je, prema njegovim rečima, stvaranje jedinstvenog operativnog sistema koji bi preporučivao odluke na bojnom polju, od nivoa pojedinačnih jedinica do strateške komande.

Takav sistem bi značajno poboljšao analizu podataka sa linije fronta dugog oko 1.200 kilometara i omogućio brže preporuke ljudskim komandantima, uz objedinjavanje sistema oružja i podataka u "jedan živi organizam koji može da deluje na koordinisan način".