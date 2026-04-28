Jedna viralna objava pokrenula je raspravu: koliko mesa i piva je zaista dovoljno za društvo?

AI kao roštilj majstor – nova realnost ili šala?

Korisnik sa mreže X odlučio je da testira modernu tehnologiju i pita veštačku inteligenciju jednostavno, ali ključno pitanje:

„Ako nas je 11 za Prvi maj, koliko mesa i kojeg da uzmemo?“

Iako konkretan odgovor nije objavljen, sama ideja da ChatGPT rešava „balkanske dileme“ postala je pravi hit na internetu.

Internet dao svoj sud: “Bez 7 kila ne počinji!”

Korisnici društvenih mreža odmah su reagovali – i to u svom stilu. Komentari su bili duhoviti, ali i vrlo konkretni:

„Bez sedam kila mesa ne treba ni počinjati“

„Kilogram po glavi – to je jedina računica“

„Jagnje od 30 kila, da bude taman“

„12 kila, dok se ispeče, taman!“

Mnogi su naglasili da veštačka inteligencija teško može da razume apetite Balkana.

Nije sve u mesu – gde je pivo?

Diskusija se brzo proširila i na piće, posebno pivo. Jedan korisnik je otišao korak dalje i pokušao da izračuna koliko treba piva za društvo.

Rezultat?

Za 9 osoba i 60 litara piva tokom dana – svako bi morao da popije oko 6,5 litara.

To znači:

jedna velika krigla na sat

tempo koji zahteva ozbiljnu “kondiciju”

Prvomajski roštilj – tradicija bez koje se ne može

U Srbiji je Prvi maj nezamisliv bez:

roštilja u prirodi

ćevapa i mesa

hladnog piva

dobrog društva

Zato pitanje količine hrane i pića svake godine izaziva iste dileme – samo su sada odgovori postali viralni.

Iako veštačka inteligencija može pomoći u planiranju, kada je u pitanju prvomajski roštilj – Balkan i dalje veruje staroj računici: bolje da ima više nego da zafali.