Jedna viralna objava pokrenula je raspravu: koliko mesa i piva je zaista dovoljno za društvo?
AI kao roštilj majstor – nova realnost ili šala?
Korisnik sa mreže X odlučio je da testira modernu tehnologiju i pita veštačku inteligenciju jednostavno, ali ključno pitanje:
„Ako nas je 11 za Prvi maj, koliko mesa i kojeg da uzmemo?“
Iako konkretan odgovor nije objavljen, sama ideja da ChatGPT rešava „balkanske dileme“ postala je pravi hit na internetu.
Internet dao svoj sud: “Bez 7 kila ne počinji!”
Korisnici društvenih mreža odmah su reagovali – i to u svom stilu. Komentari su bili duhoviti, ali i vrlo konkretni:
- „Bez sedam kila mesa ne treba ni počinjati“
- „Kilogram po glavi – to je jedina računica“
- „Jagnje od 30 kila, da bude taman“
- „12 kila, dok se ispeče, taman!“
Mnogi su naglasili da veštačka inteligencija teško može da razume apetite Balkana.
Nije sve u mesu – gde je pivo?
Diskusija se brzo proširila i na piće, posebno pivo. Jedan korisnik je otišao korak dalje i pokušao da izračuna koliko treba piva za društvo.
Rezultat?
Za 9 osoba i 60 litara piva tokom dana – svako bi morao da popije oko 6,5 litara.
To znači:
- jedna velika krigla na sat
- tempo koji zahteva ozbiljnu “kondiciju”
Prvomajski roštilj – tradicija bez koje se ne može
U Srbiji je Prvi maj nezamisliv bez:
- roštilja u prirodi
- ćevapa i mesa
- hladnog piva
- dobrog društva
Zato pitanje količine hrane i pića svake godine izaziva iste dileme – samo su sada odgovori postali viralni.
Iako veštačka inteligencija može pomoći u planiranju, kada je u pitanju prvomajski roštilj – Balkan i dalje veruje staroj računici: bolje da ima više nego da zafali.
