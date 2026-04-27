Kako dolaze topliji dani i približava se leto, sve više ljudi provodi vreme u svojim baštama sadeći cveće, povrće i druge biljke. Ovo je jedan od najvažnijih perioda za baštovanstvo, jer tada biljke ulaze u fazu intenzivnog rasta i razvoja. Ipak, u toj ranoj fazi one su posebno osetljive i lako mogu biti oštećene.

Jedan stručnjak za baštovanstvo podelio je zanimljiv i pomalo neobičan trik za zaštitu biljaka, za koji je potreban samo običan krompir.

Zašto je važno zaštititi biljke

U prolećnim mesecima mnogi sade biljke kako bi tokom leta uživali u bujnoj i raznobojnoj bašti. Međutim, upravo tada su mlade biljke najranjivije. Ptice, iako korisne za ekosistem, mogu napraviti značajnu štetu – kljucaju mlade izdanke, uništavaju tek nikle sadnice i hrane se mladim plodovima.

Zbog toga je važno na vreme preduzeti mere zaštite, naročito dok su biljke još slabe i nedovoljno razvijene.

Kako funkcioniše trik sa krompirom

Baštovan Sajmon Akerojd predlaže jednostavno rešenje koje može pomoći da se ptice drže podalje. On savetuje pravljenje improvizovanog strašila uz pomoć krompira.

Potrebno je uzeti stari krompir i u njega zabosti nekoliko pera. Zatim se kroz sredinu napravi rupa kroz koju se provuče kanap. Kada se krompir okači iznad biljaka, on se pomera na vetru. To kretanje, zajedno sa perjem, stvara vizuelni efekat koji može uplašiti ptice i odvratiti ih od biljaka.

Ovaj trik funkcioniše jer ptice reaguju na pokret i neobične oblike u svom okruženju. Kada primete nešto nepoznato i pokretno, često ga izbegavaju. Iako jednostavno rešenje, može biti prilično efikasno u ranim fazama rasta biljaka.

Dodatni saveti za zaštitu bašte

Stručnjaci savetuju i da se zaštite pupoljci na voćkama, jer su u tom periodu posebno privlačni pticama. Tokom proleća, naročito u aprilu i maju, preporučuje se i prekrivanje tek posejanih površina kako bi se dodatno smanjila mogućnost oštećenja.

Iako deluje neobično, korišćenje krompira kao sredstva za odvraćanje ptica može biti jednostavno i praktično rešenje za baštovane. U kombinaciji sa drugim merama zaštite, ovaj trik može pomoći da biljke bezbedno rastu i razvijaju se u najosetljivijoj fazi.

 