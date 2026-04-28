Ne možete ostati sa nekim iz ljubaznosti. Ali kako prepoznati trenutak kada je zaista vreme da se veza završi? Mnoge veze, čak i pred kraj, deluju „u redu“ – postoji navika, poznat osećaj sigurnosti i zajedničke rutine. Upravo zato odluka često nije laka.

Evo nekoliko pitanja koja vam mogu pomoći da jasnije sagledate situaciju.

Da li zaista uživate u njihovom društvu?

Veza ne bi trebalo da se svodi samo na planove i kompromise – ona bi trebalo da donosi i radost u svakodnevici. Ako u prisustvu partnera češće osećate opterećenje, ravnodušnost ili nelagodu nego zadovoljstvo, to je važan signal.

Bliskost se vidi u sitnicama: razgovorima, smehu, podršci u teškim trenucima. Ako imate utisak da samo „ispunjavate obavezu“, moguće je da je emocionalna povezanost oslabila.

Postavite sebi jednostavno pitanje: da li vam prija da budete s tom osobom? Ako je odgovor često negativan, to zaslužuje ozbiljno razmišljanje.

Da li vam se životi razilaze?

Vremenom se ljudi menjaju – interesovanja, navike i ciljevi mogu krenuti u različitim pravcima. Ono što je nekada bilo kompatibilno, više ne mora biti.

Ako jedan partner želi aktivan društveni život, a drugi mir i rutinu, može se javiti osećaj da živite paralelne živote. Takve razlike nisu uvek nepremostive, ali ako stvaraju stalno nezadovoljstvo, teško ih je ignorisati.

Važno je priznati kada vas veza više ne prati u smeru u kom želite da idete – ostajanje iz navike ili osećaja dužnosti često vodi ka ogorčenosti.

Da li osećate čežnju za nečim drugim?

Normalno je primetiti druge ljude, ali ako se javlja snažna želja za drugačijim životom ili drugim partnerima, to može ukazivati na dublje nezadovoljstvo.

Takva osećanja često nisu problem sama po sebi, već signal da u vezi nešto nedostaje – pažnja, bliskost, uzbuđenje ili zajednički ciljevi.

Važno je biti iskren prema sebi: da li je to prolazna faza ili znak da veza više ne ispunjava vaše potrebe?

Na kraju, nijedno od ovih pitanja nema univerzalan odgovor. Ali ako se više njih ponavlja i izaziva nelagodu, to je jasan znak da je vreme za ozbiljan razgovor – sa partnerom, ali i sa sobom.