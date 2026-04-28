Tajna nije u aparatu – već u pravilnoj pripremi.

Zašto moka pot kafa često ispadne loša?

Većina ljudi misli da je problem u uređaju, ali kvalitet kafe zavisi od tri ključna faktora:

pravilno mlevenje kafe

temperatura vode

kvalitet vode

Za razliku od espreso aparata, moka pot radi pod nižim pritiskom, pa rezultat nije klasičan espreso, ali uz dobru pripremu može dati izuzetno bogat i aromatičan napitak.

Istorija moka pota – klasik koji traje

Moka pot je osmislio Alfonso Bialetti još 1933. godine, a njegov dizajn se gotovo nije menjao do danas. Upravo zbog jednostavnosti i efikasnosti i dalje je prvi izbor za mnoge ljubitelje domaće kafe.

Najčešće greške koje kvare ukus kafe

Jedna od najvećih zabluda je da moka pot pravi gorku kafu. Istina je da gorčina dolazi zbog grešaka u pripremi:

korišćenje stare ili unapred mlevene kafe

previsoka temperatura i jaka vatra

loš kvalitet vode

Sveže samlevena kafa daje najbolji rezultat, dok previše sitno mlevenje može dovesti do gorčine i lošeg protoka.

Idealna temperatura i način pripreme

Temperatura igra ključnu ulogu. Umesto hladne vode, preporučuje se:

sipati toplu ili vruću vodu u donji deo

koristiti slabu do srednju vatru

izbegavati pregrevanje

Kada kafa počne da izlazi, važno je smanjiti temperaturu i skloniti moka pot sa ringle čim se pojave mehurići – upravo taj završni deo često uzrokuje gorčinu.

Kvalitet vode je važniji nego što mislite

Voda čini najveći deo napitka, pa njen kvalitet direktno utiče na ukus. Filtrirana voda je često bolji izbor od obične česmovače, posebno u područjima sa tvrdom vodom.

Recept za savršenu moka kafu kod kuće

Za najbolji rezultat pratite ove korake:

koristite oko 17 g sveže mlevene kafe

napunite korpicu bez pritiskanja

sipajte vodu do ispod sigurnosnog ventila

kuvajte na laganoj vatri

sklonite sa šporeta čim ekstrakcija postane neujednačena

Na kraju, kratko promešajte kafu pre sipanja u šolju kako biste dobili ujednačen ukus.

Uz pravilno mlevenje, kontrolu temperature i kvalitetnu vodu, Moka pot može da pruži vrhunsku kafu kod kuće. Male promene u pripremi često prave ogromnu razliku – i pretvaraju prosečnu kafu u savršen napitak.