Video koji je postao viralan budi nostalgiju za detinjstvom, sporijim jutrom i ukusima koje mnogi i dalje pamte.

U centru ove emotivne priče nalazi se retro kuhinja – topli tonovi, karirani stolnjak, svež hleb na drvenoj dasci. Dovoljno da nas vrati u prošlost, u vreme bez žurbe, bez telefona i bez razmišljanja o kalorijama.

Video koji je probudio nostalgiju regiona

Hrvatski umetnik Filip Filković Philatz kroz pažljivo snimljene kadrove prikazuje kako je nekada izgledao doručak – jednostavno, skromno, ali kako mnogi kažu – mnogo ukusnije nego danas.

Dok danas biramo između modernih trendova poput ovsene kaše, chia semenki i avokado tosta, nekada „nije bilo puno filozofije“.

Šta se jelo za doručak nekada?

Osnova gotovo svakog jutra bila je:

svež hleb, isečen na debele kriške

svinjska mast sa mlevenom paprikom i solju

pašteta (jetrena ili čajna)

toplo mleko ili jednostavni domaći obroci

Ovi jednostavni sastojci činili su doručak koji je bio zasitan, ukusan i pun energije za ceo dan.

Ukusi koji su obeležili detinjstvo

Posebno mesto u sećanjima zauzimaju i proizvodi poput Zdenka topljenog sira, prepoznatljivog po trouglastim pakovanjima i crvenoj trakici za otvaranje.

Tu je i Kinder Lada – omiljeni slatki doručak mnogih generacija. Mešanje belog i tamnog sloja bio je mali ritual koji je donosio posebnu radost svakom detetu.

Neizostavan je bio i griz – gust, topao i zasitan, dok je najjednostavnija varijanta, hleb sa mlekom i šećerom, bila prava uteha kada drugih opcija nije bilo.

Bez dijeta, bez izbora – samo uživanje

U vreme kada nisu postojali pojmovi poput proteina, kalorija i dijeta, doručak je imao jednu svrhu – da zasiti i pruži energiju. Deca su nakon obroka izlazila napolje, igrala se i provodila dane bez briga.

Zašto se danas vraćamo tim ukusima?

Ovi doručci nisu bili samo hrana – bili su deo načina života. Jednostavnost, toplina i porodična atmosfera čine da se mnogi danas sa setom vraćaju tim uspomenama.

Nostalgični doručak iz bivše Jugoslavije danas je više od trenda – to je podsećanje na vreme kada su male stvari značile najviše. Ukusi detinjstva, jednostavni sastojci i bezbrižna jutra ostaju zauvek u sećanju generacija.