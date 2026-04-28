Video koji je postao viralan budi nostalgiju za detinjstvom, sporijim jutrom i ukusima koje mnogi i dalje pamte.
U centru ove emotivne priče nalazi se retro kuhinja – topli tonovi, karirani stolnjak, svež hleb na drvenoj dasci. Dovoljno da nas vrati u prošlost, u vreme bez žurbe, bez telefona i bez razmišljanja o kalorijama.
Video koji je probudio nostalgiju regiona
Hrvatski umetnik Filip Filković Philatz kroz pažljivo snimljene kadrove prikazuje kako je nekada izgledao doručak – jednostavno, skromno, ali kako mnogi kažu – mnogo ukusnije nego danas.
Dok danas biramo između modernih trendova poput ovsene kaše, chia semenki i avokado tosta, nekada „nije bilo puno filozofije“.
Šta se jelo za doručak nekada?
Osnova gotovo svakog jutra bila je:
- svež hleb, isečen na debele kriške
- svinjska mast sa mlevenom paprikom i solju
- pašteta (jetrena ili čajna)
- toplo mleko ili jednostavni domaći obroci
Ovi jednostavni sastojci činili su doručak koji je bio zasitan, ukusan i pun energije za ceo dan.
Ukusi koji su obeležili detinjstvo
Posebno mesto u sećanjima zauzimaju i proizvodi poput Zdenka topljenog sira, prepoznatljivog po trouglastim pakovanjima i crvenoj trakici za otvaranje.
Tu je i Kinder Lada – omiljeni slatki doručak mnogih generacija. Mešanje belog i tamnog sloja bio je mali ritual koji je donosio posebnu radost svakom detetu.
Neizostavan je bio i griz – gust, topao i zasitan, dok je najjednostavnija varijanta, hleb sa mlekom i šećerom, bila prava uteha kada drugih opcija nije bilo.
Bez dijeta, bez izbora – samo uživanje
U vreme kada nisu postojali pojmovi poput proteina, kalorija i dijeta, doručak je imao jednu svrhu – da zasiti i pruži energiju. Deca su nakon obroka izlazila napolje, igrala se i provodila dane bez briga.
Zašto se danas vraćamo tim ukusima?
Ovi doručci nisu bili samo hrana – bili su deo načina života. Jednostavnost, toplina i porodična atmosfera čine da se mnogi danas sa setom vraćaju tim uspomenama.
Nostalgični doručak iz bivše Jugoslavije danas je više od trenda – to je podsećanje na vreme kada su male stvari značile najviše. Ukusi detinjstva, jednostavni sastojci i bezbrižna jutra ostaju zauvek u sećanju generacija.
Komentari (0)