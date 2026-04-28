Nekada sinonim za preterano sunčanje, danas vodi potpuno drugačiji život.

Opsesija solarijumom koja je šokirala javnost

Patrisija Krentsil godinama je bila poznata po ekstremnom korišćenju solarijuma. Kako je sama tvrdila, gotovo svakodnevno je provodila i do 20 minuta u kabini kako bi održala tamni ten koji je obožavala.

Međutim, prava kontroverza nastala je kada je otkriveno da je svoju petogodišnju ćerku vodila u salon za sunčanje. Nakon što je učiteljica primetila opekotine kod devojčice, slučaj je prijavljen policiji i pokrenuta je istraga.

Sudski proces i zabrana solarijuma

Godine 2012. Patricia Krentcil optužena je za ugrožavanje deteta. Iako je slučaj izazvao ogroman medijski interes, velika porota je 2013. odbacila optužbe, a ona je zadržala starateljstvo nad ćerkom.

Ipak, posledice su bile ozbiljne – zabranjen joj je pristup lokalnim salonima za sunčanje u New Jersey, gde je tada živela.

Nova opsesija: samopotamnjivanje i botoks

Nakon zabrane solarijuma, Patrisija se okrenula drugim metodama – počela je intenzivno da koristi sredstva za samopotamnjivanje, ali i botoks tretmane.

Kako je izjavila, inspiraciju je pronašla kod poznatih ličnosti, a na botoks je trošila stotine dolara na svaka tri meseca kako bi ublažila oštećenja kože izazvana dugogodišnjim sunčanjem.

Zdravstveni problemi i težak period

Tokom godina suočila se i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2019. hospitalizovana je zbog teške infekcije i upale pluća, a lekari su je čak stavili u indukovanu komu. U tom periodu doživela je i srčani zastoj, kao i komplikacije poput pankreatitisa.

Ovaj težak period, kako je sama priznala, potpuno joj je promenio pogled na život.

Kako danas izgleda i čime se bavi?

Danas Patricia Krentcil pokušava da vodi mirniji život, daleko od skandala koji su je proslavili. U međuvremenu se pojavljivala u rijaliti emisijama, gostovala u poznatim TV programima poput The Howard Stern Show, pa čak i najavila ulazak u politiku.

Prema dostupnim informacijama, planirala je kandidaturu za Senat na Floridi, gde je izazvala tadašnjeg senatora Rick Scott.