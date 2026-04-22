Svi koji imaju baštu trebalo bi ozbiljno da razmisle o tome da što pre rasporede vunu oko biljaka. Iako na prvi pogled zvuči neobično, ovčja vuna je jedan od najkorisnijih prirodnih materijala za prolećnu negu biljaka.

Sadrži prirodna ulja bogata azotom – jednim od ključnih hranljivih sastojaka koji podstiče pravilan rast. Upravo u proleće biljkama je azot najpotrebniji, jer utiče na razvoj bujnih listova i snažan rast.

Kada biljke dobiju dovoljno ovog elementa, razvijaju više lišća, cvetova i plodova tokom sezone.

Prirodna zaštita i ishrana biljaka

Poljoprivrednica Sophie Nicol, jedna od vlasnica farme Windrush, kaže da redovno koristi vunu u svojoj bašti.

„Postavljamo je oko voćnih grmova, povrća i mladih stabala, kao neku vrstu prirodnog pokrivača. Iznenađujuće je efikasna“, objašnjava ona.

Zašto je vuna korisna u bašti?

Osim što hrani biljke, vuna ima još nekoliko važnih prednosti:

zadržava vlagu u zemljištu, pa je potrebno manje zalivanja

pomaže u sprečavanju rasta korova

štiti biljke od isušivanja

Posebno je korisna za biljke koje traže više vode, poput paradajza ili jagoda.

Prirodna zaštita od puževa

Jedan od razloga zašto je baštovani vole jeste i to što puževi izbegavaju vunu. Njena struktura im otežava kretanje, pa se ređe približavaju biljkama.

„Izgleda da im tekstura jednostavno ne prija, što je dodatni plus“, dodaje Sophie.

Kako pravilno koristiti vunu?

Najbolje je nabaviti je krajem aprila ili u maju, kada se ovce šišaju. Dolazi u sirovom obliku ili kao gotove prostirke.

Postupak je jednostavan:

prvo uklonite korov iz zemlje

rasporedite tanak sloj vune oko biljaka

ostavite mali razmak oko stabljike

dobro zalijte kako bi počela da se razgrađuje

Važno je da vuna ne dodiruje direktno listove, jer zadržava vlagu i može izazvati truljenje.

Ekološko rešenje bez hemije

Vuna je potpuno prirodna i razgradiva, pa predstavlja odličnu alternativu hemijskim sredstvima i pesticidima.

Ako je pravilno koristite, vaša bašta će biti zdravija, otpornija i bujnija tokom cele sezone.