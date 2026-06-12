Drvene varjače, kašike i posude već decenijama imaju svoje mesto u kuhinjama – ne samo zbog praktičnosti, već i zbog prirodnog izgleda koji unosi toplinu u svaki prostor. Ipak, iako deluju izdržljivo, drveni kuhinjski pribor zahteva posebnu negu kako bi dugo ostao funkcionalan i higijenski ispravan.

Mašina za sudove – najčešća greška

Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje drvenog pribora u mašini za sudove. Visoka temperatura, deterdženti i dug kontakt sa vodom mogu da naruše strukturu drveta, izazovu pojavu mikropukotina i dovede do deformacija.

Slično važi i za dugotrajno potapanje u vodi u sudoperi, jer drvo upija vlagu, što vremenom može dovesti do zadržavanja neprijatnih mirisa i razvoja bakterija.

Pravilno sušenje je ključno

Da bi drveni pribor duže trajao, preporučuje se da se odmah nakon pranja ispere toplom vodom, nežno obriše i ostavi da se osuši na vazduhu.

Najbolje je da stoji uspravno, na provetrenom mestu, dalje od direktnog izvora toplote poput radijatora ili jakog sunca.

Prirodno čišćenje: so i limun

Za uklanjanje mrlja i neprijatnih mirisa može se koristiti jednostavna kombinacija krupne soli i limuna. Na površinu se pospe so, a zatim se drvo trlja polovinom limuna kružnim pokretima.

So deluje kao blagi abraziv koji uklanja nečistoće, dok limun osvežava i deluje antibakterijski. Nakon tretmana, pribor treba dobro isprati i osušiti.

Soda bikarbona za tvrdokorne mrlje

Soda bikarbona, u kombinaciji sa limunovim sokom, može pomoći kod jačih fleka i upornijih mirisa. Nanosi se na problematično mesto, zatim se dodaje nekoliko kapi limuna, a površina se blago istrljava mekom krpom.

Nakon toga, pribor je potrebno temeljno isprati i ostaviti da se prirodno osuši.