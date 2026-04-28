-Mnogo me ljudi pita kada će izbori, to je česta tema, ljudima interesantna. Kažem im da ne znam i da ne treba time da se opterećujemo, već da se spremamo za izbore. Nama ne može da bude najvažnija stvar da li će biti u julu ili oktobru. Ni ne pitam predsednika Vučića kada će biti. Na njemu je odluka kada će raspisati izbore. Kada bismo gledali samo stranački mogli bismo da gledamo kada bi po našem mišljenju mogli da budu izbori, ali ja sebi ne dajem za pravo jer nemamo mi potpunu sliku u svetu i kako se to izražava u Srbiji. Govorim po pitanju rata na Bliskom istoku, Ukrajini, vrlo čudnih izjava od najvažnijih svetskih lidera, pitanja da li ćemo imati dovoljno goriva, gasa, pitanja NIS-a. To su faktori koji su ključni kod predsednika države kada donosi tu odluku. Ako pričamo o rejtinzi stranaka ili samo SNS, čiji član je u posebnom statusu Aleksandar Vučić, onda bi trebalo da što pre raspišemo izbore. Ali nije to opredeljujuće - rekao je Vučević.

Ako izbori ne budu u junu ili julu izbori, nego u decembru ili januaru, blokaderi će, kako je rekao Vučević, reći da smo to odabrali zato što je to sezona praznika i da ljudi tada idu na Divčibare i Zlatibor.

-Uvek će biti neki alibi od strane blokadera. Ja znam da je 12. jula Petrovdan, a da li će biti tada izbori ne znam. Nismo ništa zaboravili, niti je doneta odluka. Predsednik je rekao ako budu u prvoj polovini godine izbori, to je do prve polovine jula. Posle toga je veliki deo ljudi odsutan. To ne bi bilo fer da se tada održava, ne bi bilo fer prema svima. Ja ne znam kada će biti izbori. Ali do polovine maja mi ćemo znati imamo li letnje izbore ili idemo u drugu polovinu godine. Mene Vučić često kritikuje da idem u tehničke detalje, ali od 45 do 60 dana moraju biti raspisani izbori. Ako me pitate, ne mislim da je moguće da će svi blokaderi stati na jednu listu. ne znam da li će biti referendumska atmosfera, ali znam da će se Srbija naći na velikoj raskrsnici. Pred građanima Srbije će se naći velika i važna odluka kuda će se Srbija kretati u budućnosti - da li se vraćamo tri koraka unazad ili čvrstim koracima napred. Pitanje je hoćemo imati državu, ko je odgovoran za državu, koji ljudi ili ćemo glasati za bezimene samo zato što su protiv nekoga ili nečega - naveo je Vučević.

Kako je naveo Vučević zavladalo je svetsko ludilo, odmeravaju se snage i mišići.

-Vrlo je malo poruka koje pozivaju na prisebnost. Ne umem da objasnim šta su više ratni ciljevi SAD i Izraela po pitanju Irana. A ne mogu da shvatim ni kako Iran da izađe iz situacije. Nemačka ima ozbiljnu nameru da bude vojna sila u Evropi. Imate globalno gledano disbalans kada slušate svetske lidere i namenskih industrija - dobijate utisak da se svi spremaju za veći sukob. Kina i Amerika su otišli dalje, razvijajući humanoidne robote. Gotovo nestvarno. S druge strane, ja mislim da sve države imaju ozbiljan problem sa popunjenošću vojnih kapaciteta. Mislim da će neke države morati da vrate obavezan vojni rok, Hrvatska je to uradila, Grčka to nikad nije ukinula. Slušao sam izjave ministra Gašića, prva generacija se sprema za početak 2027. godine. Ja sam se zalagao na vraćanje vojnog roka, to mi je bio jedan od najvažnijih zadataka. Ako imamo koncept totalne odbrane naše države ne možemo da se formatiramo sa 30.000 profesionalnih vojnika. Mislim da je format u datim društvenim okolnostima optimalan, jer nemoguće je vratiti vojni rok od 6 meseci ili godinu. 75 dana je razuman rok da se mladi vojnik obuči do nivoa da ispuni zadatke. Mi smo užasno stradali u 20. veku, platili najveću cenu. Koliko puta su nas samo bombardovali u 20. veku? I saveznici i protivnici. Jačajući odbrambene kapacitete države čuvamo mir, ne spremamo se za rat. Dva puta sam bio kao ministar odbrane kada su poginuli profesionalni vojnici na zadatku. Osim odlazaka na sahrane i pomene poginulih na Železničkoj stanici nisam teže ništa doživeo odlazeći u nečiju kuću i izjavljujući saučešće. Niko ne mašta o ratu. Oni su svi u NATO paktu. Apsolutno imam razlog da im ne verujem. Pa, Milanović je jedan od lidera čije su izjave kontradiktorne, vi ne znate za šta se zalaže. Čas kritikuje Rusiju, čas ih razume, pa se osvrne na nas. Postavlja se pitanje, zašto prave vojni savez - naveo je Vučević.