Hortenzije su među najlepšim ukrasima svake bašte, a upravo jun predstavlja ključni period za njihovo zdravlje i raskošno cvetanje. Ako želite da u julu i avgustu vaši grmovi budu prekriveni velikim, bujnim cvetovima, sada je pravo vreme da im posvetite posebnu pažnju.

Tokom juna hortenzije intenzivno razvijaju zelenu masu i formiraju cvetne pupoljke. Zbog toga je važno da im obezbedite uslove koji će podstaći obilno cvetanje tokom leta.

Prva tajna: Kiselije zemljište za raskošne cvetove

Jedan od najvažnijih uslova za zdrav rast hortenzija jeste odgovarajuća kiselost zemljišta. Idealna pH vrednost kreće se između 4,5 i 5,5. U neutralnom ili alkalnom zemljištu biljka teže usvaja gvožđe i druge važne minerale, što može dovesti do žućenja listova i slabijeg cvetanja.

Baštovani preporučuju redovnu kontrolu kiselosti zemljišta, a po potrebi i njegovo zakiseljavanje. Kao brzo rešenje može poslužiti rastvor od jedne kašike limunske kiseline ili 100 mililitara alkoholnog sirćeta u 10 litara vode. Ovaj tretman može se primenjivati na svake dve nedelje.

Važno je da se ovakvi preparati koriste isključivo na dobro navlaženom zemljištu kako ne bi došlo do oštećenja korena.

Druga tajna: Pravilno zalivanje

Hortenzije obožavaju vlagu, ali ne podnose zadržavanje vode oko korena. Tokom toplih dana potrebno ih je redovno zalivati, naročito ukoliko nema padavina. Najbolje je zalivanje obavljati rano ujutru ili uveče kako bi biljka što bolje iskoristila vlagu.

Treća tajna: Izbegavajte greške koje mogu uništiti cvetanje

Mnogi baštovani nesvesno prave greške koje kasnije utiču na broj i veličinu cvetova. Preterana upotreba azotnih đubriva, nepravilna rezidba ili nedovoljno zalivanje mogu ozbiljno da oslabe biljku.

Stručnjaci savetuju da tokom juna posebnu pažnju posvetite nezi hortenzija jer upravo sada postavljate temelje za njihovo najlepše izdanje tokom leta. Uz malo truda i pravilnu negu, vaša bašta može biti prepuna raskošnih cvetova koji će privlačiti poglede sve do kraja sezone.