Letnje vrućine iz godine u godinu postaju sve intenzivnije, a klima uređaj odavno više nije luksuz, već neophodan deo doma. Ipak, mnogi se i dalje sećaju starih modela koji su trošili mnogo struje, pravili buku i često zahtevali servisiranje. Danas je situacija potpuno drugačija.

Nova generacija klima uređaja donosi kombinaciju energetske efikasnosti, tihog rada i pametnih funkcija koje korisnicima omogućavaju veću udobnost uz manje troškove. Upravo zato sve više ljudi pri kupovini obraća pažnju ne samo na cenu uređaja, već i na dugoročnu uštedu koju može da donese.

Manja potrošnja, veća ušteda

Jedna od najvećih prednosti savremenih klima uređaja jeste njihova sposobnost da održavaju željenu temperaturu bez nepotrebnog rasipanja energije. Zahvaljujući naprednim inverter tehnologijama, uređaj ne radi stalno punom snagom, već prilagođava svoj rad trenutnim potrebama prostora.

To znači da se troši manje struje, a računi za struju mogu biti znatno niži u odnosu na starije modele.

Tihi rad koji se jedva primećuje

Mnogi korisnici kao veliki problem navode buku koju klima proizvodi tokom rada, posebno noću. Kod novih modela proizvođači su posebnu pažnju posvetili upravo ovom segmentu.

Zahvaljujući unapređenim ventilatorima i modernim kompresorima, pojedine klime rade toliko tiho da ih gotovo nećete ni primetiti. To je posebno važno za spavaće sobe, dečje sobe i radne prostore u kojima je mir neophodan.

Udobnost tokom cele godine

Savremeni klima uređaji više nisu namenjeni samo rashlađivanju. Mnogi modeli pružaju kvalitetno grejanje tokom zime, pa mogu da budu odlična dopuna postojećem sistemu grejanja ili čak glavni izvor toplote u određenim prostorima.

Na taj način jedan uređaj može da se koristi tokom svih 12 meseci u godini, što dodatno povećava njegovu isplativost.

Pametne funkcije za lakše korišćenje

Sve češće se mogu pronaći modeli kojima se upravlja putem mobilnog telefona. To znači da temperaturu možete podesiti i pre nego što stignete kući, bez obzira na to gde se nalazite.

Pored toga, mnoge klime imaju funkcije automatskog održavanja temperature, prečišćavanja vazduha i uklanjanja neprijatnih mirisa, što dodatno doprinosi kvalitetu boravka u zatvorenom prostoru.

Investicija koja se isplati

Iako su napredniji modeli često nešto skuplji pri kupovini, stručnjaci ističu da se razlika vremenom nadoknađuje kroz manju potrošnju električne energije, ređe kvarove i duži radni vek uređaja.

Zbog toga ne čudi što sve više kupaca bira upravo energetski efikasne i tihe klime. Kada se jednom naviknu na udobnost koju pružaju, većina priznaje da se na stare modele više ne bi vratila.