Postoji nešto posebno privlačno u mestima koja na prvi pogled deluju kao da su izašla sa stranica slikovnice.

Šarene fasade, uske kaldrmisane ulice i pejzaži koji ostavljaju bez daha pretvaraju pojedina evropska mesta u prave turističke dragulje. Iako nisu uvek među najpoznatijim destinacijama, ova mesta osvajaju autentičnim šarmom, bogatom istorijom i prizorima koje je teško zaboraviti.

Burano

Nadomak Venecije nalazi se Burano, malo ostrvo poznato širom sveta po kućama obojenim u jarke i živopisne nijanse. Prema lokalnoj legendi, ribari su svoje domove farbali različitim bojama kako bi ih lakše prepoznali tokom maglovitih dana na laguni.

Danas je Burano prava eksplozija boja, a svaki kanal dodatno pojačava utisak reflektujući šarene fasade. Ostrvo je poznato i po tradicionalnoj izradi čipke, zanatu koji se ovde neguje vekovima. Šetnja njegovim mirnim ulicama pruža osećaj kao da ste zakoračili u umetničko delo na otvorenom.

Manarola

Smeštena na strmim stenama italijanske obale Ligurije, Manarola je jedno od najlepših sela regije Činkve Tere. Njene šarene kuće kao da se penju jedna preko druge, stvarajući spektakularan prizor iznad tirkiznog mora.

Pored neverovatnih vidikovaca, Manarola je poznata i po vinogradima koji vekovima prekrivaju okolne padine. Posetioci ovde dolaze kako bi uživali u mediteranskoj atmosferi, lokalnim specijalitetima i zalascima sunca koji čitavo selo obasjavaju zlatnim tonovima. Upravo tada Manarola pokazuje svoje najlepše lice.

Huskar

U srcu Andaluzije u Španiji nalazi se neobično selo Huskar, koje se razlikuje od svih ostalih u regionu po svojoj intenzivnoj plavoj boji. Nekada je bilo jedno od brojnih tradicionalnih belih sela južne Španije, ali je potpuno prefarbano za potrebe promocije filma o Štrumpfovima.

Iako je kampanja odavno završena, stanovnici su odlučili da zadrže plavu boju koja je selu donela svetsku popularnost. Danas Huskar privlači turiste iz svih krajeva sveta, a njegove uske ulice i fasade stvaraju gotovo nestvarnu atmosferu koja podseća na filmsku scenografiju.

Kolmar

Kolmar je jedno od najšarmantnijih mesta u Francuskoj. Njegove kuće sa drvenim gredama, ukrašene cvećem i obojene u nežne pastelne tonove, stvaraju prizor koji izgleda kao ilustracija iz dečje knjige.

Posebnu čar daje mu četvrt poznata kao „Mala Venecija“, kroz koju prolaze mirni kanali okruženi istorijskim građevinama. Tokom božićnih praznika Kolmar postaje jedna od najlepših evropskih zimskih destinacija, dok ga proleće pretvara u more cveća i boja. Nije teško razumeti zašto ga mnogi smatraju jednim od najlepših gradova Evrope.

Zalipje

Poljsko selo Zalipje poznato je po jedinstvenoj tradiciji oslikavanja kuća i drugih objekata cvetnim motivima. Oslikane nisu samo fasade, već i štale, bunari, ograde, pa čak i unutrašnji zidovi domova.

Ova neobična umetnost nastala je pre više od jednog veka kada su meštanke pokušavale da prekriju tragove čađi oko peći. Vremenom su jednostavni crteži prerasli u pravo narodno umetničko nasleđe. Danas je Zalipje svojevrsna galerija na otvorenom i jedno od najfotografisanijih sela u Poljskoj.

Rejne

Na spektakularnim Lofotskim ostrvima nalazi se Rejne, jedno od najlepših ribarskih sela Norveške. Njegove tradicionalne crvene i žute drvene kućice smeštene su uz obalu fjorda, okružene dramatičnim planinskim vrhovima.

Tokom zime pejzaž izgleda gotovo nestvarno kada se šarene kuće izdvoje na pozadini snežnih planina i ledenoplavog mora. Rejne je popularno među ljubiteljima prirode, planinarenja i fotografije, a mnogi ga smatraju jednim od najlepših mesta za posmatranje polarne svetlosti.