Ova teorija tvrdi da vam je potrebno sedam prijatelja, od kojih svaki ima drugačiju ulogu u vašem životu.
Prema njoj, kada jednom stvorite krug prijatelja sa ovih sedam ljudi, pronašli ste zlato.
Teorija tvrdi da bi svako trebalo da ima ovih 7 prijatelja:
Prijatelj koga imate od malih nogu
Znate onog prijatelja kod koga se osećate kao kod kuće jer vas poznaje celog života? To su oni. Mogli ste biti komšije dok ste odrastali ili su vam roditelji bliski prijatelji. Postoji duboka uteha povezana sa ovim prijateljem zasnovana na vašoj zajedničkoj istoriji.
Prijatelj koji vas može nasmejati u bilo kojoj situaciji
Zamislite ovu osobu kao svog prijatelja koji je uvek spreman za dobru zabavu. Možda ga pozovete kada ste spremni da se jednostavno smejete i osećate se slobodno.
Prijatelj sa kojim niste često u kontaktu, ali se ništa ne menja
Ovo je prilično samo po sebi razumljivo. Možda živite na suprotnim stranama sveta ili imate veoma različite načine života, ali svaki put kada podignete slušalicu da se porazgovarate, kao da ste razgovarali juče.
Prijatelj kom možeš reći sve
Znaš da će te čak i sa tvojim najdubljim tajnama prihvatiti i voleti, neće te osramotiti i neće nikome reći.
Prijatelj koja je kao član porodice
Poznaju tvoju porodicu, imate osećaj da ste familija i znaš da će zauvek biti u tvom životu.
Prijatelj bez kog ne možeš da zamisliš život
Često se čujete i dopidujete, i ne možete da zamislite da joj ne kažete nešto važno.
Prijatelj koja zna sve o tvojim problemima u vezi, iako ne želi uvek da čuje za to
Ova uloga prijatelja je rizična. Zahteva emociolani napor, ali je ovo dragoceno prijateljstvo.
Teorija "7 prijatelja" nije realna za svakoga. Između rasporeda i obaveza, neki mogu osećati izazov da pronađu vreme za negovanje prijateljstava. Alternativno, može biti teško pronaći sedam različitih ljudi sa kojima se zaista povezujete. To je potpuno normalno.
„Umesto da se fokusirate na broj prijatelja koje imate ili tačne kategorije u koje se vaši prijatelji uklapaju, shvatite da možete definisati kako za vas izgleda smislena veza“, navode stručnjaci.
"Možda je najveći dar Teorije 7 prijatelja to što podstiče svakog od nas da se okrenemo ka povezivanju sa drugim ljudima", ističu stručnjaci, prenosi verywellmind.
