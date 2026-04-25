Iako se nakon Trampovog povratka u Belu kuću očekivalo da će njegov potpredsednik Džej Di Vens biti kandidat, Rubio postepeno preuzima tu ulogu.

Politico navodi da sve više Trampovih saradnika, kao i donatora, želi da vidi Rubija kao kandidata za dve godine, dok je Vens u velikoj meri izgubio poverenje tog kruga bliskog Trampu.

Rubio je, kako se navodi, uradio mnogo na tome da se približi Trampovim biračima okupljenim u pokretu "Make America Great Again" (MAGA), koji mu ranije nisu verovali zbog kritika koje je upućivao predsedniku SAD.

Državni sekretar SAD ih je pridobio svojom lojalnošću, ali i ulogom u hapšenju Nikole Madura, predsednika Venecuele, koji je u januaru svrgnut s vlasti akcijom američke vojske. Prema brojnim izveštajima iz Vašingtona, Rubio je bio jedan od najvećih zagovornika tog poteza.

Pored toga, Džej Di Vens je u prvoj godini mandata napravio niz gafova, a mnogi mu zameraju i nedovoljno otvorenu podršku Trampu i njegovim politikama.

Posebno se to odnosi na rat sa Iranom. Kada je počeo američko-izraelski napad na Iran, Vens je nekoliko dana bio potpuno van javnosti, a po povratku na društvene mreže i televizijska gostovanja uglavnom je govorio o unutrašnjoj politici.

Mnogi u MAGA pokretu to su shvatili kao svojevrsnu izdaju, pa su se delimično okrenuli Rubiju, koga sada vide kao ozbiljnog kandidata za 2028. godinu.

Ipak, konačna odluka o kandidatu Republikanske stranke očekuje se tek 2028. godine, a u velikoj meri će zavisiti i od rezultata republikanaca na izborima u novembru ove godine.