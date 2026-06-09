Obično se iza te tišine krije prosuto brašno, zidovi išarani flomasterima ili ošišana lutka. Međutim, ono što je doživeo Entoni Kaledžaji (34), stanovnik londonskog naselja Barking, podiglo je roditeljske „smicalice“ na potpuno novi, ekstremno skup nivo.

Ulazak u dnevnu sobu za ovog čoveka bio je šok od kojeg mu je, kako sam kaže, zastao dah. Umesto bezazlene igre, zatekao je prizor koji bi testirao živce i najsmirenijeg roditelja na svetu.

Najskuplja bojanka na svetu: Kako je stradala porodična ušteđevina

Entoni je u kući izdvojio popriličnu sumu novca u gotovini – svežanj od 1.800 dolara (oko 1.500 evra), namenjen za predstojeću porodičnu proslavu. Ne sluteći da keš može postati meta dečije radoznalosti, ostavio je svoju ćerkicu Ameliju samu na svega nekoliko minuta.

To vreme je maloj Ameliji bilo sasvim dovoljno da pronađe makaze i postane „kreativna“.

Svežanj zelenih novčanica od po 100 dolara devojčici je poslužio kao savršen materijal za seckanje i kolaž. Umesto klasičnog papira ili bojanke, devojčica je sistematski uništila stotine dolara, ostavljajući iza sebe haotičan prizor i gomilu zelenih komadića na podu.

„U početku bukvalno nisam znao kako da reagujem. Ništa vas u životu ne može pripremiti za ovakvu situaciju. Bio sam u isto vreme šokiran i besan, ali me je ovo naučilo surovoj lekciji o tome gde ubuduće smem da držim novac“, iskren je bio Entoni.

Spas u zadnji čas: Šta kaže zakon o uništenim novčanicama?

Iako je u prvom momentu delovalo da je 1.500 evra nepovratno otišlo u nepovrat, ova bizarna porodična drama ipak je dobila delimično pozitivan epilog, zahvaljujući strogim, ali pravednim bankarskim propisima.

Nakon što se sabrao od prvobitnog šoka, Entoni je počeo da istražuje na internetu da li postoji ikakva šansa za spasavanje iseckanog novca. Ispostavilo se da banke imaju jasne procedure za ovakve ekstremne slučajeve.

Pravilo oštećene novčanice: Koliko procenta je dovoljno za zamenu?

Generalno pravilo koje važi u većini svetskih bankarskih sistema (uključujući i zamenu američkih dolara) nudi spas roditeljima sa sličnim problemima:

Procenat očuvanosti: Da bi novčanica bila zamenjena, potrebno je da je sačuvano više od 50% njene prvobitne površine (Entoni je pronašao podatak da je u nekim specifičnim slučajevima dovoljno i oko 49%).

Serijski broj: Ključni identifikacioni detalj, poput serijskog broja na novčanici, mora biti jasno vidljiv i čitljiv kako bi se sprečile malverzacije.

Banka prihvatila dokaz: Video snimak kao spas od bankrota

S obzirom na to da su komadići novčanica bili tu, a serijski brojevi uspešno „preživeli“ Amelijin umetnički zanos, Entonijeva partnerka je spakovala oštećeni novac i uputila se direktno u banku.

Kao dodatni dokaz da nije reč o prevari, porodica je bankarskim službenicima pokazala i video snimak haosa koji je devojčica napravila. Banka je uvažila nesvakidašnju situaciju i par je uspeo da dobije punu nadoknadu štete.

Ova priča iz Londona, koju je prvobitno preneo portal Not The Bee, brzo je postala viralni podsetnik za sve roditelje širom sveta: sklonite kartice, nakit i, pre svega, gotovinu na mesta koja su apsolutno van domašaja malih ruku i velikih ideja.