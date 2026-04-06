Na prvi pogled deluje kao bezazlena vežba iz osnovne škole – nešto što se rešava usput, bez mnogo razmišljanja. Ipak, upravo takvi zadaci često umeju da prevare. Jedna kratka matematička zagonetka poslednjih dana širi se društvenim mrežama i privlači veliku pažnju.

Ljudi je dele, komentarišu i raspravljaju o rešenju, proveravajući svoje znanje iz matematike. Zanimljivo je da mnogi, iako veruju da znaju odgovor, ipak zastanu, uzmu papir i olovku i krenu da računaju – za svaki slučaj.

Ovakve situacije pokazuju koliko matematika, čak i u svom najjednostavnijem obliku, može biti izazovna i zabavna. Nije reč samo o brojevima, već o logici, pažnji i sigurnosti u sopstveno razmišljanje.

Zadatak koji je zbunio internet

Zadatak glasi:

A + B = 12

A − B = 4

Pitanje je: koliki je proizvod A i B?

Zašto je mnogima bio izazovan?

Iako izgleda kao zadatak koji se rešava za minut, reakcije na društvenim mrežama pokazuju drugačije. Mnogi su zastali i rešavali ga korak po korak, proveravajući da li su nešto prevideli.

Upravo u tome i jeste poenta – ovakvi zadaci nas podsećaju da matematika nije samo niz pravila, već mentalna igra koja traži fokus i preciznost.

Rešenje

Da bismo došli do odgovora, rešavamo sistem jednačina:

A + B = 12

A − B = 4

Najjednostavniji način je sabiranje:

(A + B) + (A − B) = 12 + 4

2A = 16

Odavde dobijamo:

A = 8

Zatim tu vrednost ubacujemo u prvu jednačinu:

8 + B = 12

B = 4

Konačan odgovor

Kada znamo vrednosti oba broja:

A = 8

B = 4

Njihov proizvod je:

A × B = 32