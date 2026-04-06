Na prvi pogled deluje kao bezazlena vežba iz osnovne škole – nešto što se rešava usput, bez mnogo razmišljanja. Ipak, upravo takvi zadaci često umeju da prevare. Jedna kratka matematička zagonetka poslednjih dana širi se društvenim mrežama i privlači veliku pažnju.
Ljudi je dele, komentarišu i raspravljaju o rešenju, proveravajući svoje znanje iz matematike. Zanimljivo je da mnogi, iako veruju da znaju odgovor, ipak zastanu, uzmu papir i olovku i krenu da računaju – za svaki slučaj.
Ovakve situacije pokazuju koliko matematika, čak i u svom najjednostavnijem obliku, može biti izazovna i zabavna. Nije reč samo o brojevima, već o logici, pažnji i sigurnosti u sopstveno razmišljanje.
Zadatak koji je zbunio internet
Zadatak glasi:
A + B = 12
A − B = 4
Pitanje je: koliki je proizvod A i B?
Zašto je mnogima bio izazovan?
Iako izgleda kao zadatak koji se rešava za minut, reakcije na društvenim mrežama pokazuju drugačije. Mnogi su zastali i rešavali ga korak po korak, proveravajući da li su nešto prevideli.
Upravo u tome i jeste poenta – ovakvi zadaci nas podsećaju da matematika nije samo niz pravila, već mentalna igra koja traži fokus i preciznost.
Rešenje
Da bismo došli do odgovora, rešavamo sistem jednačina:
A + B = 12
A − B = 4
Najjednostavniji način je sabiranje:
(A + B) + (A − B) = 12 + 4
2A = 16
Odavde dobijamo:
A = 8
Zatim tu vrednost ubacujemo u prvu jednačinu:
8 + B = 12
B = 4
Konačan odgovor
Kada znamo vrednosti oba broja:
A = 8
B = 4
Njihov proizvod je:
A × B = 32
