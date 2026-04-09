Na stranici Instagram, profil Genzlaboratory objavio je edukativni test pod nazivom „Da vidimo ko zna da vozi“.

Na ilustraciji su prikazana tri automobila na T-raskrsnici, a zadatak je da se odredi pravilan redosled prolaska kroz raskrsnicu.

Situacija na raskrsnici: tri vozila i znak STOP

Scenario prikazuje:

žuti automobil (A) koji dolazi sa sporednog puta i ima znak STOP

beli automobil (B) koji se kreće pravo glavnim putem

plavi automobil (C) koji dolazi iz suprotnog pravca i skreće levo

Na prvi pogled, situacija deluje jednostavno, ali komentari pokazuju da mnogi vozači greše.

Komentari podeljeni: mnogi nisu znali tačan odgovor

Ispod objave pojavili su se različiti odgovori:

tačan odgovor „BCA“

pogrešni odgovori poput „CBA“

šaljivi komentari da vozač samo „doda gas“

Ova diskusija pokazuje koliko često vozači pogrešno tumače osnovna saobraćajna pravila.

Tačan redosled: ko ima prednost prolaza

Prema pravilima saobraćaja, tačan redosled prolaska je:

B → C → A

Objašnjenje:

automobil B ima prednost jer se kreće pravo glavnim putem

automobil C mora da propusti vozilo iz suprotnog pravca pre skretanja

automobil A mora da sačeka zbog znaka STOP i dolaska sa sporednog puta

Pravila saobraćaja na T-raskrsnici

Ključna pravila koja važe u ovoj situaciji:

vozila na glavnom putu imaju prednost

vozilo koje skreće levo propušta vozilo koje ide pravo

znak STOP znači obavezno propuštanje svih vozila

Hijerarhija kretanja je jednostavna: pravo → desno → levo.

Zaključak: znate li zaista pravila u saobraćaju?

Ovaj test pokazuje da i naizgled jednostavne situacije mogu zbuniti vozače.

Poznavanje pravila na raskrsnici ključno je za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.