Na stranici Instagram, profil Genzlaboratory objavio je edukativni test pod nazivom „Da vidimo ko zna da vozi“.
Na ilustraciji su prikazana tri automobila na T-raskrsnici, a zadatak je da se odredi pravilan redosled prolaska kroz raskrsnicu.
Situacija na raskrsnici: tri vozila i znak STOP
Scenario prikazuje:
- žuti automobil (A) koji dolazi sa sporednog puta i ima znak STOP
- beli automobil (B) koji se kreće pravo glavnim putem
- plavi automobil (C) koji dolazi iz suprotnog pravca i skreće levo
Na prvi pogled, situacija deluje jednostavno, ali komentari pokazuju da mnogi vozači greše.
Komentari podeljeni: mnogi nisu znali tačan odgovor
Ispod objave pojavili su se različiti odgovori:
- tačan odgovor „BCA“
- pogrešni odgovori poput „CBA“
- šaljivi komentari da vozač samo „doda gas“
Ova diskusija pokazuje koliko često vozači pogrešno tumače osnovna saobraćajna pravila.
Tačan redosled: ko ima prednost prolaza
Prema pravilima saobraćaja, tačan redosled prolaska je:
B → C → A
Objašnjenje:
- automobil B ima prednost jer se kreće pravo glavnim putem
- automobil C mora da propusti vozilo iz suprotnog pravca pre skretanja
- automobil A mora da sačeka zbog znaka STOP i dolaska sa sporednog puta
Pravila saobraćaja na T-raskrsnici
Ključna pravila koja važe u ovoj situaciji:
- vozila na glavnom putu imaju prednost
- vozilo koje skreće levo propušta vozilo koje ide pravo
- znak STOP znači obavezno propuštanje svih vozila
Hijerarhija kretanja je jednostavna: pravo → desno → levo.
Zaključak: znate li zaista pravila u saobraćaju?
Ovaj test pokazuje da i naizgled jednostavne situacije mogu zbuniti vozače.
Poznavanje pravila na raskrsnici ključno je za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
