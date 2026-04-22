Još nekoliko dana i završiće se cvetanje voćaka, naročito koštičavih, a upravo tada mnogi voćari dolaze u dilemu – da li je vreme za košenje trave ili je bolje sačekati.

Iako trava u voćnjacima već može biti visoka i „neuredna“, stručnjaci upozoravaju da još nije pravi trenutak za košenje, a naročito ne za upotrebu herbicida.

Zašto ne treba žuriti sa košenjem?

Tokom cvetanja, voćke ali i korovske biljke poput maslačak i mrtva kopriva predstavljaju važan izvor hrane za oprašivače. Pčele, bumbari i drugi korisni insekti posećuju i voćke i ove biljke, čime direktno doprinose boljoj oplodnji.

Ako se trava pokosi ili tretira hemijom prerano, ovi insekti gube izvor hrane – a posledice mogu biti slabija oplodnja i manji prinos.

Maslačak nije neprijatelj

Mnogi voćari žele da uklone maslačak iz straha od štetočina, poput Tropinota hirta. Međutim, upravo ova biljka „odvlači pažnju“ štetočina sa voćaka, pa njihova šteta može biti manja nego što se misli.

Istovremeno, korisni insekti poput bubamara i bumbara zavise od korovskih biljaka u ovoj fazi razvoja. Njihovo rano uništavanje može dovesti do većeg napada lisnih vaši kasnije, jer prirodni „predatori“ nestaju.

Kada je pravo vreme za košenje?

Košenje se preporučuje tek desetak dana nakon završetka cvetanja. Tada su oprašivači već odradili svoj posao, a prirodni balans u voćnjaku ostaje očuvan.

Manje hemije – više ravnoteže



Iskustva iz prakse pokazuju da voćnjaci u kojima se manje koriste insekticidi i herbicidi često imaju manji pritisak bolesti i štetočina. Priroda sama uspostavlja ravnotežu kada joj se za to da prostora.

U prevodu: iako visoka trava može da „bode oči“, malo strpljenja može doneti mnogo više koristi nego štete – i za prinos, i za zdravlje celog voćnjaka.