Njihova veza, koja je počela preko društvenih mreža, ubrzo je prerasla u brak pun uspona i padova.

Anđela, baka iz američke države Džordžija, upoznala je Majkla iz Lagosa putem Fejsbuka. Od samog početka, njihova veza izazivala je pažnju zbog razlike u godinama veće od 20 godina, ali i zbog kulturnih razlika.

U prvim epizodama, Anđela je tvrdila da je pronašla ljubav svog života i da je Majkl tretira kao kraljicu. Ipak, otvoreno je govorila o strahu da bi mogao da je koristi zbog dobijanja zelene karte. Uprkos sumnjama, odlučila je da otputuje u Nigeriju i upozna ga uživo.

Njihov odnos brzo je postao turbulentan. Scene ljubomore, svađa i emotivnih ispada obeležile su njihovu priču. Jedan od najpoznatijih trenutaka bio je kada je Anđela napravila scenu zbog Majklovog ponašanja na društvenim mrežama, što je dodatno podgrejalo sumnje u njegovu vernost.

Veliki problem u vezi predstavljala je i razlika u očekivanjima. Majklova porodica insistirala je na potomstvu, što je za Anđelu bilo izuzetno teško, s obzirom na godine. Ova tema dovela je do emotivnih ispovesti i porodičnih tenzija koje su dodatno opteretile njihov odnos.

Nakon venčanja, Anđela je prošla kroz niz estetskih operacija kako bi se osećala sigurnije i mlađe pored supruga. Međutim, to nije donelo stabilnost braku, već je izazvalo nove nesuglasice.

U kasnijim sezonama emisije, njihov odnos je postao još komplikovaniji. Pojavile su se optužbe za neverstvo i manipulaciju, a brak koji je trebalo da bude nova životna etapa završio se razlazom ubrzo nakon što su se konačno našli u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njihova priča ostala je jedna od najkontroverznijih u istoriji rijalitija, pokazujući koliko ljubavne veze mogu biti složene kada se suoče sa razlikama u godinama, kulturi i očekivanjima.