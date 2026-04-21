U objavi na svom X nalogu, Kalibaf je danas rekao da američka ratnohuškačka taktika, predvođena predsednikom Donaldom Trampom, ne nudi ništa vredno Trampovoj bazi podrške MAGA, prenosi iranska PRESS TV.

"Vaši lideri vode rat da bi Ameriku ponovo učinili velikom? Prodaće rat da bi šta ponovo učinili velikim?", upitao je Kalibaf, navodeći četiri posledice rata za američki narod ''inflaciju (MIGA), nedostupnost (MUGA), oligarhe (MOGA) i Epstinokratiju (MEGA)''.

Objava dolazi u trenutku kada SAD pokušavaju da nametnu sporazum Iranu poslednjeg dana dvonedeljnog primirja kojim je zaustavljena 39-dnevna američko-izraelska agresija protiv Irana.

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu i dalje su neizvesni.

Pakistan je ranije saopštio da primirje ističe u utorak u 23.50 po GMT, dok Iran navodi da ono traje još oko 24 sata, odnosno do srede.