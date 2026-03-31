Žika Jakšić je nedavno otkrio da je jedna od značajnijih lekcija u njegovom životu bila kako pametno trošiti vreme.

Kada je to shvatio, kako je nedavno otkrio, postao je gospodar svog vremena.

- Vreme je novac, a ljudi ne znaju da ga protumače pa misle da je to vezano sa materijalnim dobitkom. I još jednu stvar sam shvatio, da sada recimo sa 60 godina, jako puno vremena je iza mene, a jako malo vremena koje mi ostaje do moje smrti jer svi ćemo doći do tog dana. E, to drugo vreme koje je meni preostalo, ja sam nakon svega naučio i počeo da učim kako da ga cenim i kako da ga trošim. U tom smislu, bez obzira što sam sebi obezbedio, neko bi rekao možda i komforan život, postao sam čak i gospodar svog vremena - rekao je Žika te istakao da se nada da će u budućnosti stvoriti mnogo više nego što je do sada.

"Gospodar sam svog života"

- I u tom smislu, slobodno mogu reći da sam postao gospodar svog života. Možda sam i nešto stvorio i u materijalnom smislu, ne neka velika bogatstva, ali dovoljno da onako malo spokojnije vodim svoj život. Tako da, preostalo vreme želim da trošim na pametan način i u tom smislu čak i imam velike planove, ne da bih zaradio neki novac, nego tek imam osećaj da ću, ako mi Bog podari možda pet, deset godina, petnaest, biću prezahvalan, da ću možda zarad mene i mereno mojim sistemima vrednosti, stvoriti mnogo više nego što sam to uradio za ovih proteklih, hajde, reći ću 40 godina, jer onih prvih 20 ne računam nešto u ozbiljan život - rekao je svojevremeno u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

BONUS VIDEO: