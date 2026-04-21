Prema dostupnim informacijama, u ovom događaju nije bilo povređenih.

Incident se dogodio u Vorošilovskom okrugu, a slučaj trenutno istražuje pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, prenosi ruski medij Interfax.

Šta se tačno dogodilo na predstavi

Kako se navodi, tokom nastupa putujućeg cirkusa sa divljim životinjama, tigar je iznenada preskočio ogradu arene i krenuo ka delu gde se nalazila publika.

Na sreću, situacija je brzo stavljena pod kontrolu:

životinja je odmah uhvaćena

vraćena je u kavez

nije bilo povređenih među posetiocima

Pokrenuta istraga i reakcija tužilaštva

Pored istražnih organa, proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje ispituje sve okolnosti incidenta, uključujući bezbednosne mere tokom predstave.

Cilj istrage je da se utvrdi kako je došlo do ovog propusta i da li su organizatori cirkusa poštovali propise kada je reč o radu sa divljim životinjama.

Snimak incidenta uznemirio javnost

Snimak ovog događaja brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao zabrinutost među građanima, posebno zbog pitanja bezbednosti na javnim događajima sa životinjama.

Pogledajte kako je izgledao trenutak kada je tigar iskočio iz arene i krenuo ka publici.