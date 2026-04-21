Mars, planeta akcije, energije i odlučnosti, prolazi kroz znak Ovna od 9. aprila do 17. maja. Iako Mars u svakom znaku boravi oko osam nedelja, ovaj period je posebno važan.

Tokom šest nedelja ovog tranzita otvaraju se novi putevi i mogućnosti, a 4 horoskopska znaka će najviše osetiti ovaj tranzit:

Ovan – fokus na lični razvoj

Ovaj tranzit vam donosi snažan lični zamah. Oko 12. aprila možete dobiti inspiraciju ili uvide koji dolaze kroz snove ili intuiciju. Iako drugima vaše ideje mogu delovati nerealno, važno je da im ostanete verni. Ključ uspeha je da uz entuzijazam imate i jasan plan. Ako istrajete i ignorišete skeptike, početkom maja dolazi snažan talas energije i podrške.

Vaga – promene u odnosima

Vaša uobičajena diplomatska priroda sada dobija odlučniji ton. Počećete jasnije da izražavate svoje potrebe i granice u odnosima. Oko 19. aprila postaje očigledno šta vam zaista prija, pa ćete možda smanjiti krug ljudi i fokusirati se na kvalitetne odnose. Bićete spremni da otvoreno kažete šta vam smeta.

Rak – napredak u karijeri

Fokus je na poslu i profesionalnom razvoju. Tempo se ubrzava, a od vas se može tražiti da preuzmete više odgovornosti. Iako ste spremni na rad, sada učite da procenite koliko možete da iznesete bez iscrpljivanja. Period između 19. aprila i 4. maja posebno je produktivan, ali je važno da postavite granice kako biste izbegli pregorevanje, piše Yahoo.

Jarac – dešavanja u domu i porodici

U ovom periodu mogu se otvoriti važne teme u porodici ili partnerskim odnosima. Oko 20. aprila mogući su ozbiljni razgovori koji će zahtevati iskrenost i strpljenje. U početku može doći do nesporazuma, ali kako mesec odmiče, stvari postaju jasnije. Imaćete priliku da svojim praktičnim pristupom donesete stabilnost i razrešenje situacije.