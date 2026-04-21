Reč je o cveću koje voli sunce i toplotu. Ovo cveće je idealno za kreiranje mirisnog i opuštajućeg kutka na kome možete uđivati tokom proleća i leta.

Pelargonija

Pelargonija je jedan od najsigurnijih izbora za osunčane balkone. Dobro podnosi toplotu, obilno cveta i nije previše zahtevna, pod uslovom da ima dovoljno svetla i redovno zalivanje. Ovo cveće je u raznim bojama, od bele i roze do crvene, pa se lako uklapa u svaki stil uređenja balkona. Posebno je vole oni koji žele dugotrajno i pouzdano cvetanje.

Surfinija

Surfinija je poznata po raskošnim cvetovima. Može vrlo bogato da cveta, ali traži redovniju vlagu nego neke otpornije vrste. Ako joj se obezbedi dovoljno vode i povremena prihrana, sunčan balkon može pretvoriti u pravi cvetni slap.

Lavanda

Lavanda je odličan izbor za sve koji žele biljku koja dobro podnosi sunce, a pritom lepo izgleda i prijatno miriše. Osim što voli topla i svetla mesta, ne smeta joj ni nešto suvlji supstrat, što je čini praktičnom za balkone koji se brzo zagrevaju.

Ruzmarin

Ruzmarin je još jedna biljka koja se vrlo dobro snalazi na sunčanom balkonu. Osim što podnosi toplotu i jako sunce, koristan je i u kuhinji . može se dodavati raznim jelima.Traži propusnu zemlju i ne voli preterano zalivanje, zbog čega je dobar izbor za one koji ne žele previše zahtevnu biljku.