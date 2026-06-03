Zanimljivosti
''Ne znam kako da čistim stan!” Balkanka (20) šokirala priznanjem – internet momentalno eksplodirao od saveta!
Jedna iskrena objava dvadesetogodišnje Hrvatice na Reditu pokrenula je veliku raspravu na internetu nakon što je priznala da ne zna kako pravilno da održava higijenu svog doma.
Jokić mu se poverio, on se uhvatio za glavu! Ovako je Edin Avdić reagovao kada mu je Srbin otkrio tajnuPrethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
0min
"Iznajmljivali smo garažu za 100 evra na Ceraku" Relja Torino o trnovitom putu do Generacije Zed
4min
Niš obeležava slavu! Gradonačelnik Pavlović: Najsnažnija tvrđava je složan narod, neka nam dom i deca rastu u miru, blagostanju i ljubavi
40min
Bizaran fitnes trend zaludeo internet: Ljudi “trče” u toaletu, kadi i kavezu za pse – i svi gledaju u neverici!
50min
Od ruiniranog objekta do savremene škole za ponos: Zidovi ove ustanove u selu Gajdobra stari su 120 godina, država ulaže preko 700 miliona
21H
IDF udara jako! Hezbolah obezglavljen! Novi satelitski snimci otkrili šta je pogođeno, košmar vojske se ostvario! (VIDEO)
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
"UAE Srbiju vide kao važnog partnera" Gobaš u Skupštini: Saradnja dve države prilika za proširenje investicija (FOTO)
Ljudi visili sa prozora dok je plamen gutao zgradu! Poginula 21 osoba, jezive scene iz Nju Delhija (FOTO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,06
|117,41
|117,77
|USD
|100,57
|100,87
|101,17
|CAD
|72,63
|72,85
|73,07
|AUD
|72,03
|72,25
|72,46
|GBP
|135,41
|135,82
|136,23
|CHF
|127,88
|128,27
|128,65
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)