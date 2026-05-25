Grupa naučnika predvođena istraživačem Han Tianom sprovela je neobičan eksperiment u Južnom kineskom moru kako bi proučila život u dubinama okeana. Tim je spustio leš krave na dubinu od čak 1.629 metara, želeći da simulira prirodno potonuće kita i prati reakcije dubokomorskih organizama.

Međutim, ono što su podvodne kamere zabeležile potpuno je iznenadilo istraživače.

Neočekivano otkriće dubokomorskih ajkula

Tokom eksperimenta naučnici su primetili čak osam primeraka pacifičke ajkule spavača (Somniosus pacificus), vrste koja do sada nije bila registrovana u južnim delovima Kineskog mora.

Ova vrsta ajkule uglavnom nastanjuje hladnije vode severnog Pacifika – od Japana i Aljaske pa sve do Baha Kalifornije. Zbog toga je njeno pojavljivanje u tropskim dubinama izazvalo veliko interesovanje naučne zajednice.

Istraživači sada pokušavaju da utvrde da li je reč o promenama izazvanim klimatskim promenama ili o populaciji koja je godinama ostala nezabeležena zbog nedostatka istraživanja u ovom delu okeana.

Snimci otkrili neobično ponašanje predatora

Podvodne kamere zabeležile su zanimljiv obrazac ponašanja tokom hranjenja. Umesto agresivnih sukoba oko plena, ajkule su se smenjivale i organizovano prilazile lešu.

Naučnici smatraju da ovakav način hranjenja može ukazivati na složenije društveno ponašanje nego što se ranije pretpostavljalo kod ove vrste.

Primećeno je i da su veći primerci, duži od 2,7 metara, pokazivali dominantnije ponašanje, dok su manje ajkule kružile oko mesta hranjenja i prilazile opreznije.

Zanimljiv detalj sa očima ajkula

Istraživači su tokom analize snimaka primetili još jednu neobičnu stvar – ajkule su uvlačile oči tokom hranjenja.

Stručnjaci veruju da je to prirodni odbrambeni mehanizam koji štiti oči od povreda tokom konzumiranja lešina ili mogućih sukoba sa drugim predatorima.

Kod pojedinih primeraka primećeni su i paraziti na očima, što dodatno povezuje ovu vrstu sa grenlandskom ajkulom, poznatom po sličnim pojavama.

Dubine okeana kriju mnogo više života nego što se mislilo

Leš krave privukao je i veliki broj drugih organizama, uključujući školjke i sitne dubokomorske rakove, što potvrđuje da su ekosistemi Južnog kineskog mora znatno bogatiji nego što se ranije verovalo.

Naučnici ističu da ovakvi eksperimenti pomažu boljem razumevanju života u najmračnijim i najmanje istraženim delovima planete, posebno u vreme kada klimatske promene i ljudske aktivnosti sve više utiču na okeane.

Otkriće pacifičkih ajkula spavača u ovim vodama moglo bi da promeni dosadašnja saznanja o migracijama i ponašanju dubokomorskih predatora.