Fotograf iz Jablanice Dženad Džino tvrdi da je na planini Prenj pronašao ostatke i predmete koji bi mogli pripadati Iliji Španoviću, narodnom heroju iz Drugog svetskog rata. Svoju potragu i otkriće podelio je na Jutjubu, gde je objavio detaljan video.

Kako je naveo, dve godine je tragao za mestom na kojem se, kako kaže, „zaustavila istorija“.

„Svaki prekopani komad zemlje bio je nova nada da ću sklopiti mozaik. Ovo nije bila samo potraga – ovo je dug prema čoveku i istoriji koja ne sme ostati nedorečena. Kada sam pronašao čizmu, znao sam da je to trenutak kada je Prenj odlučio da progovori“, rekao je.

Sve dokumentovao kamerom

Džino je čitav proces beležio kamerom. Na snimku se vidi kako pronalazi čaure, fragmente italijanskih ručnih bombi, kao i druge predmete za koje veruje da bi mogli biti povezani sa Španovićem.

Među pronađenim stvarima izdvojio je i dugme za koje pretpostavlja da potiče sa šinjela, kao i metalnu kopču:

„Evo i kopče, ovo je vojni predmet. Nisam potpuno siguran, ali deluje kao dobar trag. Ovde je definitivno istrulila uniforma – čija tačno, ne znam, ali jedna jeste sigurno, a verujem da je to bila Ilijina“, ispričao je.

Dodao je da je kontaktirao prijatelja koji se dobro razume u predmete iz Drugog svetskog rata, a koji je procenio da je reč o kopči od pantalona i dugmetu iz perioda Kraljevine Jugoslavije.

Pronađeni i delovi obuće i kosti

U blizini je, kako tvrdi, pronašao i đon cipele, delove obuće, ali i kosti za koje veruje da pripadaju Iliji Španoviću.

„U čizmi su ljudske kosti – prsti. Pronašao sam ostatke narodnog heroja. Nakon 83 godine, na istom mestu. Tu su bili četnički položaji i partizani nisu mogli da priđu telu“, naveo je u videu.

Kosti nije pomerao sa mesta pronalaska, već je najavio da će o svemu obavestiti policiju. Smatra da postoji dovoljno materijala za DNK analizu koja bi mogla potvrditi identitet.

Ko je bio Ilija Španović

Ilija Španović rođen je 30. aprila 1918. godine, a poginuo je 1943. na planini Prenj tokom Drugog svetskog rata. Bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i proglašen je narodnim herojem Jugoslavije.

Stradao je tokom Četvrte neprijateljske ofanzive, nakon prelaska Neretve, kada je njegov bataljon iznenada napadnut na Prenju.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, posthumno je odlikovan titulom narodnog heroja.