Mnogi koji imaju malu baštu ili svega nekoliko redova za sadnju često se susreću sa istim izazovom – kako da iz ograničenog prostora izvuku maksimum, a da ne ugroze ni količinu ni kvalitet prinosa.

Upravo takva dilema nedavno je postala viralna na društvenim mrežama, nakon što je influenser Aleksa Mitrović, poznat kao „online.poljoprivrednik“, podelio jednostavan trik koji je, kako kaže, naučio od svog dede. Ova metoda omogućava da se na istoj površini uzgaja i mladi luk za letnju upotrebu i krupan luk za zimnicu.

Kako objašnjava, uobičajena praksa među baštovanima jeste da se luk sadi na dva odvojena mesta. Na jednoj parceli sadi se gusto, kako bi se tokom leta koristio kao mladi luk, dok se na drugoj sadi ređe, sa dovoljno razmaka da bi glavice mogle da porastu i sazru za zimu.

Šta kada nema dovoljno prostora

Problem nastaje kada za takvu podelu nema dovoljno mesta. Tada, prema Aleksinom savetu, postoji jednostavno rešenje.

„Luk posadite gusto, kao za mladi luk. Kada dođe vreme berbe, vadite svaki drugi. Tako preostale biljke dobijaju više prostora da se razviju i formiraju krupne glavice za zimu“, objašnjava on.

Na ovaj način moguće je dobiti dvostruku korist sa iste površine – obilje mladog luka za svakodnevnu upotrebu, ali i dovoljne količine zrelog luka za skladištenje tokom zime. Upravo zato je ova metoda posebno korisna za male bašte i ograničene prostore.

Iskustva baštovana

U komentarima su se javili brojni pratioci koji tvrde da ovu tehniku koriste godinama, uz odlične rezultate.

„Tako i ja radim“, „Odličan savet“, „Ovako sadim luk već deset godina i uvek imam i mladog i za zimu“ – samo su neki od komentara koji potvrđuju efikasnost ovog jednostavnog, ali praktičnog trika.