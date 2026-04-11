Učesnici protesta su, zbog rasta cena dizela za više od 20 odsto od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana, danas traktorima i kamionima blokirali rafineriju Vajtgejt, dve luke, terminal za gorivo i niz puteva u glavnom gradu, Dablinu, prenosi Rojters.

Irska vlada je saopštila da je zbog toga na stotine benzinskih pumpi ostalo bez goriva, što je ugrozilo neke službe za hitne slučajeve, a policija je na licu mesta za uklanjanje blokada koristila opremu za pomeranje velikih vozila.

Policijska akcija je usledila nakon što je ministar finansija Sajmon Haris rekao da su protesti izazvali izuzetno opasan trenutak za ekonomiju.