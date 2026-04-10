Osamnaestogodišnji Džejden Sintron pronašao je skoro 8.000 evra u gotovini i bez razmišljanja odlučio da novac preda nadležnima.

Incident se dogodio tokom njegove smene na Veliki petak u gradu Kinston, kada je tokom pauze ušao u toalet i pored WC šolje primetio dve bele kovertе. Na njima su bili nazivi banaka First Citizens i Truist, a u njima se nalazilo ukupno 9.333 dolara, odnosno oko 7.991 evro.

Mladi radnik je kasnije ispričao da mu je prvi instinkt bio da nešto nije u redu, ali je ubrzo odlučio da postupi ispravno i preda pronađeni novac menadžmentu restorana. Kako je naveo, u odluci mu je pomoglo i versko uverenje, ističući da smatra da je to bila moralno ispravna stvar.

Njegov potez izazvao je velike pohvale, kako među kolegama, tako i kod uprave restorana. Menadžer Džon Mek Pol istakao je da je reč o primeru pravog integriteta i poštenja, naglašavajući da je mladić postupio ispravno čak i kada niko nije gledao.

Nakon što je vlasnik restorana obavešten o pronalasku, nepoznata osoba je odlučila da nagradi Sintrona sa 500 dolara, odnosno oko 428 evra. Iako je isprva odbio nagradu, mladi radnik ju je na kraju prihvatio.

Ovaj slučaj iz Severne Karoline izazvao je brojne pozitivne reakcije i poslužio kao primer kako poštenje i dalje biva prepoznato i nagrađeno.