Mladić je odbijen nakon što je devet sati radio na projektnom zadatku za potencijalnog poslodavca.

Nakon toga je odlučio da kompaniji pošalje račun za svoj rad. Njegova priča je objavljena na Redditu, a komentari su se samo nizali.

Poslao je firmi račun

On je opisao vrlo zahtevan selekcioni postupak koji je uključivao tri kruga razgovora i izradu detaljnog projekta na šest stranica. Nakon što su mu iz firme javili da su se "odlučili za drugog kandidata", odlučio je da naplati svoje vreme.

Poslao im je račun na 900 dolara, odnosno oko 783 evra, kako bi, prema sopstvenim rečima, naplatio posao koji je po obimu već bio na nivou konsultantskih usluga.

Snimci ekrana koje je objavio prikazuju specifikovan račun za osam sati istraživanja i savetovanja po ceni od 100 dolara po satu, uz dodatni sat naplaćen za izradu prezentacionih materijala. Kandidat je priložio i imejl u kojem je pojasnio obim obavljenog posla i zatražio uplatu u roku od 14 dana.

Apsolutna podrška na mrežama

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija, a mnogi su autora nazvali legendom.

"Stvarno me zanima kako će se ovo rasplesti", "Zaslužuješ da ti plate tvoje vreme! Nadam se da će platiti. Ako ne, tuži ih. Srećno i molim te, javi nam ishod", "Želim odmah da kažem da sam sto posto na tvojoj strani", neki su od komentara.

Korisnik Redita No-Street-6651 je za Newsweek rekao da je kompanija koja je zaposlila od tada više puta odgovorila, odbijajući da plati, navodeći da je projekat bio opcionalan i da je deo njihovog standardnog procesa intervjua.

„Uzvratio sam, napominjući da je u praksi završetak bio neophodan da bi se ostalo u razmatranju i da uokvirivanje rada kao 'vežbe intervjua' ne oslobađa automatski kompaniju od obaveza nadoknade kada rezultat ima stvarnu komercijalnu vrednost“, rekao je autor posta, piše msn.